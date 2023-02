Comerte un hot dog de cine en Madrid es posible

Harry el Sucio estrenó en 1973 la segunda parte de la película que le lanzó a la fama: Harry ¨El fuerte¨. Los amantes del cine señalan que fue el punto de inflexión del famoso actor y director de cine, pero los que no todos saben es que la película hizo que el hot dog desbancara a la hamburguesa como producto más consumido en la época.

Comerte un Hot Dog de cine a lo Eastwood

Harry, el protagonista al que interpreta Cint Eastwood, hizo famosas las escenas de la película comiendo estos apetecibles hot dogs a cualquier hora del día y de la noche, haciendo que la fiebre del perrito caliente traspasara las pantallas y se dispararan las venta de este producto americano. Él lo deja claro en cada una de las escenas de la película, que nadie, absolutamente nadie ponga ketchup a un hot dog. Por eso, Harry ¨el fuerte¨ tiene muy claro cuando dice: “Nobody I mean nobody puts ketchup on a hot dog” “nadie, me refiero a nadie pone ketchup en un hot dog”.

Rockade.

En Rockade (calle Almendro, 9, Madrid, 618 31 94 02), se han empeñado en seguir la receta de cine, y la chef Dana Butca y los hermanos Marchante, Carlos, Toño, Juan y Nacho, propietarios del restaurante, han preparado para la ocasión un perrito de cine: el perrito Harry Rockade.

El perrito Rockade está hecho con pan artesano, salchicha vegetal, queso vegano, rúcula, tomate cherry -pero sin Ketchup como nos decía Harry- solo para darle más sabor se marida con salsa de oli oli de miel de caña y mostaza casera. Además viene acompañado de patatas fritas sophisticated.

Hot dog en Madrid.

La recomendación que hacen en Rockade es que se tomen también con un maridaje de película, con la mítica cerveza Budweiser, que es la cerveza internacional más icónica del mundo con más de 140 años de historia. Si con el perrito y la cerveza quieres desafiar al mítico Harry, también es posible, porque tienes a tu disposición la máquina de pinball de la película, en el local.

Rockade es un rincón de película en el centro de Madrid.