El Comité de Emergencia activa #ELGRANRETOSOLIDARIO ante la pandemia del coronavirus

Cinco ONG integrantes del Comité de Emergencia en España, con la colaboración de Profuturo, ponen en marcha #ELGRANRETOSOLIDARIO para conseguir fondos y evitar que las familias y colectivos más vulnerables se queden atrás en esta pandemia

Para dar respuesta a la crisis mundial sin precedentes que vive el mundo a causa del coronavirus, Acción contra el Hambre, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Plan International y World Vision, integrantes del Comité de Emergencia, activan, con la colaboración de ProFuturo, #ELGRANRETOSOLIDARIO, un movimiento social que va a reunir a más de 50 artistas e influencers para que entre todas y todos se pueda afrontar el mayor reto: minimizar los impactos de la pandemia de coronavirus para no dejar a nadie atrás .

La humanidad se enfrenta a su mayor reto desde la segunda guerra mundial: una crisis sanitaria, social y económica provocada por la COVID-19. En esta pandemia con más de 2,4 millones de personas contagiadas, no todas van a sufrir por igual. Tanto en España como en los países más empobrecidos o en vías de desarrollo, familias y colectivos que se encuentran en una situación más desfavorecida, con sistemas de salud mucho más frágiles, acceso desigual a los recursos y problemas endémicos previos (enfermedades, paro, pobreza y/o desnutrición), pueden quedarse atrás. Asimismo, se verán especialmente golpeados colectivos como la infancia y las personas mayores.

Cerca de 2.000 millones de personas que viven en países en desarrollo carecen de acceso a instalaciones de agua potable y saneamiento y 500 millones están en riesgo de caer en la pobreza por la pandemia. Por si eso fuera poco, en el mundo hay 70 millones de personas refugiadas o desplazadas, muchas de ellas en campos que no cuentan con los recursos para hacer frente a la enfermedad. En España, los impactos de la crisis del coronavirus han agravado la situación de miles de familias vulnerables, aumentando el riesgo de exclusión de niños, niñas y adolescentes. Casi una cuarta parte de los hogares con menos recursos no cuenta con acceso a Internet y más del 40% no tiene ordenador y, por lo tanto, ahora mismo no tienen acceso a la educación online ni a las ayudas de los servicios sociales que solo pueden solicitarse telemáticamente.

Entre los artistas confirmados para este gran reto solidario figuran Ele, Ruth Lorenzo, Soraya Arnelas, Pasión Vega, Lucía Gil, Xuso Jones, o María Peláe, además de reconocidos rostros como Jordi Évole, Frank Blanco, Ana Morgade, Iñaki López, Andrea Ropero, Sandra Barneda, Carlos Sobera, Adriana Abenia o Nico Abad e influencers como Verdeliss, Videópatas o Loulogio.

#ELGRANRETOSOLIDARIO permitirá la captación de fondos a través de una gran Gala Solidaria digital, que se emitirá en directo el próximo sábado 2 de mayo a partir de las 17 horas, a través de Youtube y otras redes sociales del Comité de Emergencia. La iniciativa cuenta con el apoyo de Profuturo, el programa de educación digital de Fundación Telefónica y Fundación "la Caixa", y de diferentes empresas y medios de comunicación que se suman a la recaudación de fondos destinados a las ONG.

"Porque juntos salvamos más vidas"

Las ONG que forman parte del Comité de Emergencia, Acción contra el Hambre, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Plan International y World Vision, han movilizado a sus equipos y puesto en marcha la respuesta a la emergencia desde el primer momento con medidas de prevención para frenar el contagio, refuerzo de los sistemas de salud (equipamiento de hospitales y protección del personal sanitario) y apoyo a las familias y comunidades más vulnerables con proyectos de agua y saneamiento, salud, seguridad alimentaria, protección infantil y generación de ingresos familiares. Todos los programas tienen como objetivo apoyar a las familias y comunidades más vulnerables de nuestro país y de todo el mundo ante esta emergencia humanitaria, con el objetivo de mitigar los impactos de la COVID-19 y evitar que sufran sus peores consecuencias.

“El trabajo para contener la pandemia es complicado y eso puede ser especialmente grave para determinados colectivos. Las dificultades para acceder a personal o material sanitario, la precariedad económica, el hacinamiento o incluso los conflictos bélicos implican que hay que responder con urgencia y de forma masiva. Con esta acción, las ONG podrán recaudar fondos de forma más rápida y efectiva y salvar más vidas” asegura Sara Barbeira, coordinadora del Comité de Emergencia.

La actuación de las ONG frente a la COVID-19

Oxfam Intermón trabaja en 65 países para frenar la expansión del coronavirus, garantizando acceso a agua, saneamiento e higiene en hospitales, campos de personas refugiadas o comunidades vulnerables ya afectadas por la pobreza o los conflictos.

Plan International ha puesto en marcha un plan de respuesta global enfocado en los niños, niñas y adolescentes más vulnerables y sus familias para garantizar la continuidad de su educación, la protección frente a la violencia y el acceso a productos básicos de alimentación e higiene, tanto en España como en 55 países de América Latina, África, Oriente Próximo y Asia.

World Vision ha anunciado una respuesta frente a la COVID-19 de 80 millones de dólares en 17 de los países más vulnerables del mundo. La ONG quiere llegar a 22,5 millones de personas, la mitad de ellas niños, durante los próximos seis meses.

Médicos del Mundo trabaja para reducir los contagios de COVID-19 en varios hospitales españoles, aplicando la experiencia adquirida en epidemias como el ébola. Además, apoya a los colectivos más vulnerables de nuestro país, facilitándoles alimentos, medidas de prevención y atención sanitaria básica. Además, ha desarrollado planes de contingencia ante el coronavirus en cerca de 20 países de África y América Latina.

Acción contra el Hambre se ha movilizado ante la COVID-19 en los 50 países en los que trabaja para prevenir y contener la pandemia, y mitigar sus consecuencias socioeconómicas. Y en España está trabajando desde los primeros días del estado de alarma, adaptándose para seguir acompañando a las personas y familias más vulnerables.

ProFuturo es el programa de educación digital de Fundación Telefónica y Fundación ¨la Caixa¨, impulsado en 2016 para mejorar la calidad educativa de niños y niñas a través de la tecnología. A raíz del cierre de las escuelas, y para contribuir a mitigar los efectos de la pandemia en la educación ha puesto a disposición de docentes, estudiantes y familias de todo el mundo sus recursos educativos digitales y ha donado 10.000 tablets a familias en situación de vulnerabilidad en España. ProFuturo se suma a la iniciativa ¨El Gran Reto Solidario¨ para apoyar a las cinco ONG que integran el Comité de Emergencia y ayudar a movilizar a la sociedad.

El Comité de Emergencia fue creado en 2015 en España por seis ONG (Acción contra el Hambre, ACNUR Comité Español, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Plan International y World Vision), que deciden unirse para canalizar la solidaridad de ciudadanos y empresas en grandes emergencias humanitarias. El Comité nace para ofrecer un mecanismo de respuesta rápida ante situaciones de emergencia que permita incrementar el apoyo ciudadano en diferentes crisis humanitarias; actuar como nexo de unión permanente entre ONG, empresas, medios de comunicación y la ciudadanía; incrementar la confianza social en las ONG en situaciones de emergencia, rindiendo cuentas del impacto de la actuación, y actuar conjuntamente como un referente de la ayuda de emergencia ante la sociedad.

Listado de empresa y medios de comunicación colaboradores de ELGRANRETOSOLIDARIO: ANIMAL M, PRISA, VOCENTO, GIGAS, FUNDACIÓN PROFUTURO, FLAT 101, ORANGE, DKISS y DMAX, LOSDELAMÚSICA, WE ARE WATER, TWITTER y MIGRANODEARENA.

Para colaborar con el Comité de Emergencia

El Comité de Emergencia ha habilitado diferentes vías para canalizar la ayuda y poder dar una respuesta más rápida y efectiva para atender las necesidades actuales y a los afectados por esta pandemia.

- Llamando al teléfono 900 595 216

- Enviando un SMS con la palabra “JUNTOS” al 28014

- A través de la cuenta bancaria ES 2521005731700200294895

- Y en www.comiteemergencia.org

