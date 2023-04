Cómo la capacitación puede estimular el rendimiento de las personas

Sunday Marketplace, reconoce la importancia de estas acciones para mejorar la vida de su personal/COMUNICAE/

La capacitación es un aspecto clave de la gestión que cada vez se reconoce más como ingrediente esencial para estimular el rendimiento de las personas. La capacitación implica dar a los empleados lo siguiente:

Autoridad

Responsabilidad

Recursos

Una empresa que ejemplifica los beneficios de la capacitación es Sunday Marketplace. Esta empresa ha creado una cultura de trabajo que da prioridad a la capacitación de los empleados y, como resultado, ha cosechado un enorme éxito.

Beneficios de la capacitación

Aumenta la motivación y el compromiso: cuando se capacita a los empleados, están más comprometidos, más motivados y más entregados a su trabajo. Esto, a su vez, conduce a una mayor productividad, un mejor rendimiento y mejores resultados para la organización.

Mejora de la productividad y el rendimiento: capacitar a los empleados puede tener un profundo impacto en su rendimiento y productividad. Cuando los empleados están capacitados, se sienten más implicados en su trabajo y es más probable que se responsabilicen de sus tareas.

Conduce a mejores resultados: esto, a su vez, conduce a mayores niveles de compromiso y motivación, lo que se traduce en un mejor rendimiento.

Los empleados con poder también son más propensos a tomar la iniciativa, ser creativos y pensar de forma crítica, lo que puede dar lugar a soluciones innovadoras y mejores resultados para la organización.

Sin embargo, es fundamental recordar que la capacitación no funciona de la misma manera para todos. Aunque puede ser una herramienta poderosa para estimular el rendimiento, también puede ser ineficaz o incluso perjudicial si no se aplica correctamente. Por ejemplo, si los empleados no reciben los recursos o el apoyo necesarios para tener éxito, pueden sentirse abrumados y desmotivados. Del mismo modo, si a los empleados se les da demasiada autonomía sin una orientación o dirección claras, pueden sentirse inseguros o inseguras de cómo proceder.

Por lo tanto, es importante que las organizaciones consideren cuidadosamente las necesidades específicas y el contexto de sus empleados a la hora de aplicar estrategias de capacitación. Esto puede implicar la realización de encuestas o grupos de discusión para comprender mejor las necesidades y preferencias de los empleados, o proporcionar formación y apoyo para ayudar a los empleados a desarrollar las habilidades y la confianza que necesitan para tener éxito.

El liderazgo es importante

Un factor clave para el éxito de la capacitación es el liderazgo. Los líderes deben estar dispuestos a ceder el control y confiar en que sus empleados tomen decisiones y emprendan acciones que repercutan en su trabajo.

Esto requiere una cultura de transparencia, comunicación y colaboración, en la que los empleados se sientan valorados y apoyados. Los líderes también deben estar dispuestos a proporcionar feedback y coaching para ayudar a los empleados a crecer y desarrollarse, y a celebrar sus éxitos y logros.

En conclusión, la capacitación es una herramienta poderosa para estimular el rendimiento de las personas. Al otorgar a los empleados la autoridad, la responsabilidad y los recursos necesarios para tomar decisiones y emprender acciones que repercutan en su trabajo, las organizaciones pueden crear una cultura de compromiso, motivación y entrega que conduzca a una mayor productividad, un mejor rendimiento y una mejora de los resultados.

Sin embargo, la capacitación debe aplicarse con cuidado, teniendo en cuenta las necesidades y el contexto de los empleados, y con una cultura de transparencia, comunicación y colaboración. Empresas como las mencionadas anteriormente ejemplifican los beneficios de la capacitación y sirven de inspiración para otras organizaciones que buscan crear una cultura de éxito y crecimiento.

Fuente Comunicae