¿Cómo luchar contra la despoblación?

El fenómeno de la despoblación de las zonas rurales es un problema muy grave en nuestro país. La España vacía es el término que hace referencia a dichas zonas, por la pérdida constante de población por diferentes motivos.

El primero, y más importante, es la migración hacia las grandes ciudades de la gente joven, en busca de un mejor futuro. Este hecho causa, indirectamente, el envejecimiento de la población rural, derivando en un círculo destructivo, ya que hay menor demanda de empleo y la que existe no se cubre, se terminan cerrando colegios y guarderías al descender la natalidad, desembocando todo esto en una debilidad de la estructura económica de los pueblos y su aislamiento.

El principal obstáculo de los municipios rurales es que no tienen capacidad para identificar los problemas de fondo. Por otra parte, no tienen los medios en el ayuntamiento para solicitar fondos, subvenciones o ayudas; ni los medios para ejecutar los proyectos y justificarlos correctamente (con el riesgo que conllevaría no hacerlo bien y tener que devolver los fondos asumiendo el agujero presupuestario que ello supondría).

Todo esto intensifica la gravedad del asunto, pues muchos municipios y empresas rurales optan por no solicitar las ayudas, al no contar con la capacidad ni los medios para ejecutarlas. Aquí nace, para combatir esta situación e intentar revertirla, el concepto de Consultoría de desarrollo rural. Estas empresas se centran en ayudar a municipios y entidades rurales a identificar sus problemas estructurales y solucionarlos mediante la elaboración y desarrollo de proyectos estratégicos.

Rural Bridge, una consultora especializada en el desarrollo del mundo rural

Centrados en la innovación y el emprendimiento, Rural Bridge cuenta con un equipo de asesores y expertos que tienen como misión elaborar proyectos que perduren de forma sostenible y que tengan un beneficioso impacto social, económico y ambiental. Esta empresa social es una consultora de desarrollo rural enfocada en ayudar a los ayuntamientos rurales a solicitar fondos, ejecutarlos y justificarlos correctamente.

Para ello han creado el Plan Estratégico Municipal. Este plan consiste en la realización de talleres de cocreación, en los que participan la población y los técnicos municipales, para diseñar el futuro del municipio. En ellos, los participantes ayudan a identificar los problemas y necesidades del pueblo, e intentan buscar soluciones. Todo esto, por supuesto, dirigido por un equipo experto en asesoramiento.

A este Plan Estratégico Municipal se le añade una hoja de ruta para ejecutar los proyectos más interesantes que se hayan planteado en los talleres, los cuales se vinculan con subvenciones y líneas de financiación.

A las empresas también se les asesora en líneas de financiación vinculadas con la innovación, siempre en el ámbito rural.

Fondos Leader, una línea de subvención y financiación para el medio rural

Los fondos Leader son unas ayudas financiadas por la Unión Europea y gestionadas por las comunidades autónomas según su marco regulatorio en sus estrategias de desarrollo local. Estos fondos persiguen fomentar el crecimiento económico, el empleo, la conservación y protección medioambiental y patrimonial, así como la mejora de la calidad de vida en el medio rural.

Estas ayudas han sido convocadas recientemente por la Junta de Andalucía: su plazo de inscripción se abrió el 16 de noviembre de 2022 y finalizará el 16 de enero de 2023. Estas ayudas sirven para enriquecer las zonas rurales y darles una oportunidad para el desarrollo.

El objetivo final de las consultorías de desarrollo rural es ayudar a ejecutar mejor los fondos y subvenciones, asesorar en el uso adecuado de los mismos, y luchar contra la despoblación de la España vacía.