Cómo preparar mi tienda online para las campañas de Black Friday y Navidad

El Black Friday y la Navidad están a la vuelta de la esquina y eso para un e-commerce supone preparar tu tienda online lo mejor que puedas para soportar una mayor afluencia de tráfico de usuarios y, sobre todo, intentar que esté lo mejor posible para tener el mayor de los éxitos. Por ello, una de las cuestiones que tendrás que vigilar es si tu web está rozando el límite de rendimiento, o si soporta picos de tráfico.

Un pico de tráfico es una afluencia importante de usuarios a tu web en el mismo tiempo. Para no sufrir problemas de velocidad y de ralentización de tu tienda online,es muy importante que tengas alojado tu e-commerce en un hosting de confianza. Puede que cuando comenzaras a diseñar tu web, escogieras un plan de hosting básico y que no te hayas planteado, aumentar los recursos, porque nunca has vigilado si tu web está funcionando de la manera adecuada.

Si día a día tienes más tráfico en tu tienda o si desde que la diseñaste has aumentado el catálogo de productos, quizás es el momento de dar el salto a un plan de hosting un poco más grande o a un servidor vps . Se trata de otro tipo de alojamiento que va a hacer que tu tienda cargue más rápido y que te ofrece una mayor capacidad de recursos.

Tu hosting afectará a tu posicionamiento SEO

Quizás no sepas esto, pero tu hosting afecta al posicionamiento SEO de tu tienda online. En primer lugar, porque Google se fija en la localización de los servidores donde tienes alojada tu web. Si tu público es español, asegúrate que tu hostingcuente con servidores en España.

También afecta la seguridad de tu sitio web. Si aún no trabajas bajo el protocolo https, deberías cambiar esto ya. Google muestra un aviso de web no segura al usuario, si entra en webs que no cuentan con un certificado SSL instalado. Si tienes una web personal o corporativa para tu empresa, con el gratuito Let’s Encrypt te va a valer, pero si vendes productos, asegúrate de ofrecer un certificado con más seguridad, que dé garantías.

Además, si tu web está hecha con Prestashop, quizás quieras optar por alojarla en un Hosting Prestashop, de la misma forma para aquellos e-commerce diseñados con WooCommerce, que pueden optar por un Hosting WordPress. ¿Qué ventajas aporta contar con un hosting Prestashop o un hosting WordPress? Se trata de servicios de alojamiento especializados y especialmente configurados para sacar el máximo rendimiento a estos cms.

De cara a las campañas de Black Friday y de Navidad, vigila también cómo tienes diseñado tu carrito de la compra. Incorpora llamadas a la acción y elementos de cross selling. Es decir, si un cliente te ha comprado un jersey, en el carrito ofrécele un pantalón a juego. Una opción llamativa, que de seguro habrás visto en otras tiendas online es la de incluir gastos de envío gratuitos en ciertas campañas de venta. Hazlo para Navidad y Black Friday.

Por otro lado, no te olvides de los carritos abandonados. Quizás es el momento de crear una campaña de email marketing para todo aquel cliente que abandona un carrito. Así no se te escapará ninguna venta.

Son muchas las cuestiones a vigilar para poner a punto tu tienda o tu web de cara a las campañas de venta que están por venir. Repasa estos puntos básicos y en caso de que falles en alguno, ponte manos a la obra. Los resultados seguro que mejorarán.