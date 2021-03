Cómo retener al trabajador del futuro: Up Spain lanza la encuesta Employee Experience

¿Es cierto que el ámbito de los beneficios sociales y el salario emocional está cambiando debido a la pandemia? ¿Se han comenzado a valorar otros aspectos en las empresas aparte de la nómina mensual? ¿De verdad se sabe a qué se refieren cuando se habla de salario emocional? El proyecto tiene un lado social y se realizará un donativo a una ONG propuesta por los participantes/COMUNICAE/

Estas son algunas de las preguntas a las que trata de dar respuesta el nuevo estudio solidario lanzado por Up Spain, compañía especializada en beneficios sociales y engagement entre empleados y empresas. El objetivo principal pasa por profundizar en un panorama cada vez más cambiante y en proceso de evolución, debido, en gran parte, a las exigencias que ha planteado la situación desarrollada a raíz de la pandemia en estos últimos meses.

Up Spain ha lanzado una encuesta solidaria, abierta y totalmente anónima con el fin de resolver las dudas que han asaltado a empleados y compañías durante este último año: ¿Qué tipo de retribución no económica mejoraría el bienestar laboral?, ¿qué importancia tiene que las empresas cuenten con un plan de beneficios?, ¿Se han comenzado a valorar otros aspectos en las empresas aparte de la nómina mensual?, ¿han eliminado las empresa los beneficios sociales durante la época de confinamiento o pandemia?, ¿qué papel juega la comunicación interna en estos momentos?, ¿se preocupan las empresas por la salud de sus empleados?, etc.

El objetivo es que más de 1.000 empleados de todos los sectores, tanto de puestos directivos como en posiciones técnicas, aporten su visión acerca de la situación experimentada y así delimitar hacia dónde se mueve este sector y cuáles son las necesidades del futuro empleado que las compañías van a tener que satisfacer a la hora de retener talento en un mercado cada vez más competitivo.

Up Spain propone esta fórmula de análisis solidaria para contribuir así a una de las ONG seleccionadas entre todos los participantes; de esta manera, llegará a muchas más personas y a cuantas más llegue mayor será el importe donado.

Para participar solo hay que hacer clic en el enlace https://es.surveymonkey.com/r/VWZWG3L

