Cómo sería la vida sin las matemáticas, según Smartick

"Las matemáticas están en todas partes" es el lema del Día Internacional de las Matemáticas, que se celebra este 14 de marzo, según la resolución adoptada el pasado mes de noviembre por la UNESCO.

¿Cómo es posible que una de las asignaturas que más animadversión genera entre los escolares tenga una incidencia tan clara en el día a día de las personas? Habitualmente es debido a que en la escuela enseñan conceptos abstractos que no se comprenden realmente ni puede verse la aplicación en el día a día.

Más allá de que gracias a los cálculos matemáticos exista Internet y ordenadores o se desarrollen proyectos de ingeniería complejos o se hayan logrado grandes avances científicos, los conceptos que se aprenden desde pequeños -cantidad, simetría, medidas, tallas, distancias, porcentajes, probabilidades- son imprescindibles para muchas actividades que se realizan a diario, por eso es importante comprenderlas, aunque profesionalmente se esté alejado de las disciplinas matemáticas.

Por ello, en la celebración del primer Día Internacional de las Matemáticas este día 14 de marzo, jornada en la que hasta ahora se conmemoraba el Dia del Número Pi, Smartick, método online de aprendizaje de esta materia para niños de 4 a 14 años, ha querido unirse a la efemérides destacando algunas de las innumerables cosas que no existirían sin las matemáticas y para las que se necesitan a diario:

- En la organización del tiempo: Hay que dominar las matemáticas para calcular los tiempos asignados a cada actividad, por ejemplo, el que se necesita para llegar a un lugar en función de la distancia.

- En el manejo del dinero: Cuando se va a la compra, se deben comprender las ofertas y saber si es mejor un 2x1, un 3x2 o la segunda unidad al 70%. Sin matemáticas no podría darse un valor a las cosas ni habría, siquiera, dinero. ¿Cómo calcular y definir lo que vale un billete o una moneda? Conceptos como cantidad y contabilidad se hacen especialmente imprescindibles en el sistema económico y social.

- En la cocina: A la hora de preparar las comidas, hay que conocer el porcentaje de ingredientes, el tiempo y temperaturas necesarias para que salgan bien las recetas.

- En el fútbol: Aunque muchas personas puedan pensar que Messi no tiene en la cabeza ninguna ecuación para hacer la jugada perfecta y que, por tanto, nada tienen que ver las matemáticas con el deporte rey, lo cierto es que sin números no habría forma de contabilizar el tiempo de juego, ni los goles de cada equipo. En definitiva, no habría contador en los partidos.

- Tu casa: Los edificios son objetos geométricos, con curvas y superficies, en un espacio tridimensional. ¿Podían explicarse estas características que definen una casa sin las matemáticas? Sería imposible, porque las concepciones matemáticas y el pensamiento arquitectónico están estrechamente unidos.

- Las medicinas: Solo por poner algunos ejemplos, el Cálculo de Variaciones se aplica en el proceso de determinar los efectos secundarios, las Matrices no Negativas en la radioterapia y la Teoría del Control Óptimo en la relación entre dosis y efecto. Todas estas fórmulas matemáticas y muchas otras juegan un papel clave en casi todas las materias relacionadas con Farmacia, Biología o Medicina.

- La televisión y la radio: Desde las líneas de resolución de la pantalla hasta los diales de las emisoras radiofónicas, pasando por las cifras de audiencia y share, casi todo en estos dos medios de comunicación masivos son números. Las matemáticas han estado muy presentes en ellos a lo largo de su historia, desde los antiguos televisores de tubo hasta las LEDS y desde los transistores hasta los reproductores MP3.

- Los cumpleaños: El día en que se nace y los años que se cumplen no se podrían calcular sin las matemáticas. Algo tan importante en la vida de las personas como la edad o la fecha en que llegaron al mundo serían toda una incógnita si no existiera esta disciplina.

Tampoco se conocerían los índices de los libros, los números de teléfono o la matriculas de los coches. No podrían convocarse elecciones, porque no podrían contabilizarse los votos, ni por supuesto podrían construirse carreteras o medios de transporte. No podrían idearse fórmulas químicas para generar medicamentos ni podrían fabricarse zapatos de manera industrial, porque no se sabría de qué tamaño hacerlos para cada tipo de pie. Las matemáticas están detrás de todo y ahora ya tienen un día destacado, el 14 de marzo, para celebrar su importancia y ocupar el lugar que les corresponde en el mundo de las ciencias.

