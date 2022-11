Compañías de retransmisión de partidos, de gestión de estadios o de patrocinio, las otras formas de invertir en fútbol, según XTB

El bróker destaca también la inversión a través de los propios clubes, aunque destaca que son pocos los que salen a bolsa/COMUNICAE/

El bróker destaca también la inversión a través de los propios clubes, aunque destaca que son pocos los que salen a bolsa

Las compañías de la industria del entretenimiento vinculadas al fútbol destacan como una opción más para estar invertido en los mercados, según se afirma desde el bróker online XTB. Con el Mundial de Qatar 2022 recién estrenado, la compañía destaca a empresas dedicadas a la retransmisión de los partidos, las que gestionan estadios o las relacionadas con el patrocinio.

En este sentido, y en lo referente al visionado de los encuentros, XTB destaca, por ejemplo, la norteamericana Comcast, propietaria de Sky Sports, o Amazon Prime Video, que está ganando terreno y desde este año emite desde su plataforma partidos de la NFL, la MLB y la Premier League.

Por otro lado, otra forma de invertir en este deporte según el bróker online es a través de compañías que se dedican a la gestión de estadios. Cabe señalar, por ejemplo, a Sixth Street, que tiene entre sus principales clientes a los New York Yankees, los Cowboys de Dallas y, más recientemente, al Real Madrid o al FC Barcelona, equipo del que ha comprado este año el 25% de los derechos televisivos para los próximos 25 años.

Por su parte, el sector del patrocinio es otro de los métodos de invertir en el denominado deporte rey, a través de empresas como Heineken y Pepsi Co, que están muy ligadas al fútbol por ser patrocinadores exclusivos en muchos de los estadios y eventos, así como Nike y Adidas, que patrocinan a más del 80% de los equipos que juegan la Champions League.

"Además, las casas de apuestas cotizadas como Draft Kings y Flutter Entertainmet están teniendo un comportamiento destacado y el momento en el que más ingresan es en los grandes acontecimientos", apunta Joaquín Robles, analista de XTB.

Además de las empresas vinculadas a este deporte, los propios equipos de fútbol son otra forma de invertir, si bien es cierto que es menos habitual ver cotizar en bolsa a un equipo de fútbol. De hecho, en las principales plazas europeas tan solo hay un puñado de clubes que han decidido dar el salto al parqué. Entre ellos destaca el Manchester United en Reino Unido, la Juventus en Italia, el Ajax en Ámsterdam o el Borussia de Dortmund.

"El motivo parece claro, ya que principalmente las compañías acuden al parqué bursátil en busca de financiación, algo que los clubes suele obtener gracias a entidades bancarias. Por si esto fuera poco, la forma jurídica que rodea a los equipos de fútbol es muy diversa, lo cual complica sobremanera la gestión del negocio. Por todos estos motivos resulta muy complicado ver un club cotizando en bolsa y más aún pensar en que este sector pueda resultar realmente relevante para el índice de un país", explica Joaquín Robles, analista de XTB.

Y continúa: "Existe mucha controversia con respecto a si merece la pena o no invertir en fútbol. Por un lado, existe la creencia de que un club de fútbol se gestiona de forma distinta a cualquier otra empresa. El principal objetivo de cualquier compañía es incrementar los beneficios, mientras que para este tipo de negocios esta puede no ser su principal motivación. Son muchos los inversores que piensan que priorizar objetivos deportivos por encima de los económicos es un hecho que aboca a los clubes a ser negocios no necesariamente rentables. Sin embargo, por otro lado, existen firmes defensores de que la inversión en deporte, y más concretamente en clubes de fútbol, puede ser sumamente rentable para un ahorrador. El gran poder de marca con el que cuentan algunos clubes, unido al gran desconocimiento del público general sobre este tipo de acciones, añaden alicientes para llegar a considerar a los clubes de fútbol como una alternativa seria de inversión".

En este sentido, cabe destacar el hecho de que, en lo que va de año, clubes como el Olympique de Lyon francés o el Oporto portugués han logrado firmar subidas superiores al 40% y 5% respectivamente, mientras que sus índices de referencia caían de media más de un 10%. "La clave una vez más, parece residir en contar con una buena situación patrimonial por parte de la entidad, una política de gastos eficiente y muy especialmente, contar con la capacidad para obtener ingresos extraordinarios más allá de los éxitos deportivos que se cosechen", finaliza Urones.

Precisamente, el mencionado Oporto fue el último equipo en el que jugó Iker Casillas, nuevo embajador de marca de XTB.

Acerca de XTB

El Grupo XTB es uno de los mayores Brokers de Acciones, ETFs y Derivados (CFDs), del mundo cotizado en Bolsa. El Grupo XTB cuenta con entidades reguladas por las mayores autoridades de supervisión del mundo, como la FCA, CNMV, BaFin, AMF, CySEC o KNF entre otras. Con más de 16 años de experiencia, el Grupo XTB proporciona a los inversores minoristas e institucionales, acceso instantáneo a cientos de mercados globales. XTB es una empresa fintech basada en la confianza, la tecnología y el soporte al Cliente. Desde 2004, el Grupo XTB se ha expandido a 12 mercados en Europa, América Latina y Asia, atrayendo a más de 500.000 Clientes. En 2021, recibió licencias para operar también en los Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica. A través de las plataformas propias y multi-premiadas xStation y xStation Mobile (XTB App), ofrece más de 5.500 instrumentos financieros, incluyendo Acciones, ETFs y Derivados (CFDs sobre divisas, índices, materias primas, acciones, ETFs y criptodivisas). A través de X-Open Hub, XTB proporciona la mejor tecnología para instituciones financieras de todo el mundo ofreciendo servicios al Cliente Institucional.

Más información en www.xtb.com/es

Fuente Comunicae