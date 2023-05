"Para comprar una vivienda cada vez es más necesario dejarse asesorar por un profesional"

Helena Gallardo, presidenta de AEPSI (Asociación Española de Personal Shopper Inmobiliario), destaca los consejos que los miembros de su entidad ofrecen, como posibles derramas, leyes o problemas vecinales. Gallardo será una de las ponentes del IV Congreso Inmobiliario de Galicia que se celebrará en Santiago de Compostela/COMUNICAE/

La compra de una vivienda sigue siendo una misión complicada para una sola persona, de ahí que la del personal shopper inmobiliario siga siendo una figura al alza dentro del sector: "Se tienen que tener muchas cosas en cuenta, aspectos económicos, legales o emocionales. Las posibles derramas, las nuevas leyes o los problemas latentes en un vecindario son aspectos que sí dominan los personal shoppers inmobiliarios". Así se ha expresado Helena Gallardo, presidenta de AEPSI (Asociación Española de Personal Shopper Inmobiliario) que cree que, en los tiempos actuales, "para comprar una vivienda cada vez es más necesario e imprescindible dejarse asesorar por un profesional". Gallardo ha realizado estas declaraciones a pocas horas de que arranque el IV Congreso Inmobiliario de Galicia, en el que será una de las ponentes de la cita.

La presidenta de AEPSI ha añadido que, "a diferencia de los agentes de las inmobiliarias, que representan al propietario o vendedor, los personal shoppers inmobiliarios defienden al comprador. Y gracias a este trabajo un cliente acaba ahorrándose dinero, tiempo y problemas".

Gallardo recuerda que el trabajo de un personal shopper inmobiliario es "lograr que las personas que quieran comprar un piso no sufran durante la búsqueda. Hoy por hoy comprar la casa ideal es posible, lo difícil es no pagar un alto precio emocional". De ahí que todos los asociados de AEPSI no dejen de formarse y de desarrollar campañas específicas para divulgar la figura del agente del comprador. "El consumidor tiene que ser consciente de que estar bien asesorado a la hora de comprar una vivienda le reportará ventajas y le ahorrará problemas", ha añadido la nueva presidenta de la entidad.

El Congreso Inmobiliario de Galicia celebrará durante los días 19 y 20 de mayo su cuarta edición en Santiago de Compostela. La cita reunirá a más de 50 ponentes, expertos todos del sector y reconocidos por sus trayectorias como profesionales en el ámbito público y privado. Junto a Helena Gallardo, María José Corrales, Gerard Duelo o Carlos Mascías serán algunos de los ponentes de este congreso organizado por Agalin (Asociación Galega de Inmobiliarias).

Las jornadas serán inauguradas por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, mientras que la consejera de Vivienda del gobierno gallego, Ángeles Vázquez, será la encargada de la clausura.

La mesa en la que participará Helena Gallardo también contará con la participación de Cristina Fernández y Enric Jiménez. Ambos son personal shoppers inmobiliarios y miembros asociados de AEPSI. Jiménez es, además, vocal de la entidad.

Helena Gallardo es la presidenta de AEPSI desde el pasado mes de diciembre. Especialista en Derecho inmobiliario, después de ocupar altos cargos directivos en diferentes empresas del sector, llegó a AEPSI en 2016 con la profunda creencia en el tejido asociativo y sus sinergias.

Ahora, desde la presidencia, tiene el convencimiento y la ilusión, liderando la nueva junta que encabeza, de dar un paso importante en los próximos años para la consecución de los mencionados objetivos.

Fuente Comunicae