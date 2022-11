ConMentoring, el programa que empodera digitalmente a emprendedores y empresas

El nuevo programa de Excellent Marketing que se adapta 100% al emprendedor/profesional y su empresa. ConMentoring, muestra, guía y acompaña en el proceso para potenciar el área digital de una empresa/COMUNICAE/

El nuevo programa de Excellent Marketing que se adapta 100% al emprendedor/profesional y su empresa. ConMentoring, muestra, guía y acompaña en el proceso para potenciar el área digital de una empresa

Actualmente, un alto porcentaje de empresas y emprendedores no han digitalizado su negocio o no tienen los conocimientos suficientes para hacerlo. Se está viviendo una gran revolución tecnológica, sobre todo después de la pandemia, y es importante que los negocios se adapten a esta era, si quieren perdurar en el tiempo y volverse competitivos en su sector.

A su vez, los últimos años ha crecido de manera exponencial la formación online. Esta forma de estar en continuo aprendizaje y de hacerlo al propio ritmo está muy demandada por emprendedores y responsables de pymes, por su comodidad a la hora de adaptarlos a horarios y vidas personales. Pero en muchas ocasiones, estas formaciones no se ajustan exactamente a lo que necesita el emprendedor o profesional para ponerlo en práctica en su empresa, bien porque le surgen dudas tras ella, necesita saber si lo está aplicando correctamente o no, se ha quedado bloqueado en algún paso o peor aún, no ha hecho nada porque no sabe por dónde empezar.

ConMentoring, surge ante la necesidad de emprendedores y empresas a la hora de moverse en el área digital como pez en el agua y poder potenciar sus negocios por ellos mismos.

Es un programa de acompañamiento individual que se adapta 100% al emprendedor/profesional y su empresa. A través de este programa el emprendedor/profesional aprenderá el proceso para potenciar el área digital de su empresa, ejecutándolo el mismo y de la mano del equipo de Excellent Marketing que le guiarán durante todo el proceso.

Este programa se desarrolla a través de 12 sesiones en directo y online durante 12 semanas. En cada sesión se marcará un plan de acción adaptado al emprendedor o profesional y su empresa. Durante las 12 semanas se hará seguimiento del progreso de la persona a la que se mentoriza y se resolverán todas las dudas que surjan a la hora de ejecutar todo lo aprendido. De manera extra se harán 4 seguimientos, para analizar progreso y resultados obtenidos. La persona que realice el programa tendrá acceso a un área privada con los resúmenes de todas las sesiones y recursos complementarios para su aprendizaje.

TiToTravel, una de las empresas que ya ha realizado el programa, reseña: "Este programa ayuda a vender más y comunicar mejor digitalmente, optimizando el presupuesto. Saber lo que tienes que hacer digitalmente y cómo para alcanzar los objetivos de empresa, son los cimientos para ello".

Para poder unirse a este programa el primer paso es cerrar una sesión de valoración gratuita con el equipo y se puede hacer a través del siguiente enlace: https://excellentmk.com/contacta/.

Bio de la empresa:

Excellent Marketing, creadora de ConMentoring, es una consultoría de marketing digital que nace en El Puerto de Santa María (Cádiz) hace ya casi 9 años. Además del programa ConMentoring, ofrece una gran variedad de servicios para potenciar y mejorar la visibilidad de las marcas en Internet.

