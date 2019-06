¿Conoces el poder real de los subestimados toldos?

Caminando a buen paso hacia un verano que según las previsiones será más caluroso que el anterior, y a pesar de que pueda parecer que uno siempre se acuerda tarde, este es tan buen momento como cualquier otro para intentar mitigar, en la medida de lo posible, las elevadas temperaturas.

Y es que, los efectos del cambio climático son cada vez más palpables, pues las temperaturas no dejan de aumentar y las personas no hacen sino pensar únicamente en su bienestar y muy poco en los efectos que sus acciones provocan en el medio ambiente. “Existen muchos métodos para intentar reducir las elevadas temperaturas que se alcanzan durante la época estival, sin embargo, no todos son igual de respetuosos con el medio ambiente” comentan desde Toldos Al Andalus.

Y es que, las elevadas temperaturas hacen que muchos de los que ponen el grito en el cielo cada vez que alguien pone en marcha su coche, no alcen tanto la voz cuando en sus hogares se encienden los climatizadores para poder conciliar el sueño, a pesar de que las emisiones de CO 2 estén ahí.

“Es hora de empezar a prestar atención a lo que nos rodea y de tomar medidas que sean igual de buenas para nosotros y para el planeta. Los toldos son una de las maneras más efectivas de mantener a raya el sol y las elevadas temperaturas, a la par que no se daña el planeta” indican desde Toldos Al Andalus.

Son tantas las ventajas que presentan estos elementos que resulta difícil enumerarlas todas, pero no se puede dejar de mencionar las siguientes:

Reducen el calor, protegen de todos los radicales y mantienen el ambiente fresco y agradable.

La extensa variedad existente permite soluciones para todas las necesidades, siendo su instalación rápida y sencilla y su mantenimiento muy básico.

Permiten ahorrar energía, contribuyendo de este modo al cuidado del medio amiente.

A pesar de que la instalación de toldos supone un pequeño desembolso inicial, a la larga esta inversión será más que rentable, ya que además se trata de productos duraderos.

“La mayoría de personas no son realmente conscientes de la efectividad de los toldos a la hora de combatir las altas temperaturas. Por desgracia, siguen siendo elementos subestimados”.