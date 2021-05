Consejos para aventurarse a una reforma en casa durante el verano

Esta época suele ser la perfecta de cara a plantearse una reforma en el hogar. Pero, ¿cuáles serían los consejos para alguien que se embarca en este proyecto?

Para que la reforma de una casa llegue a buen puerto, será importante seguir algunos pasos.

Antonio Jesús Moyano CEO de quality7, empresa ubicada en la Costa del Sol apunta que “antes de dar un paso hay que tener muy claro qué estancias de la vivienda se quieren reformar y cómo se quieren reformar. Sin dudas al respecto, a continuación, podremos transmitir, con toda la claridad posible, nuestras ideas a los encargados de desarrollar el proyecto”.

El vídeo del día “Solidaridad total” de la UE por la llegada de migrantes a Ceuta

Lo primero: hacer un levantamiento de planos

Se trata de una representación esquemática y a escala que permite conocer la realidad de la vivienda en su distribución, medidas, estructura, instalaciones y características esenciales.

Incluso, si en algunos casos fuese necesario, habría que realizar infografías en 3D o render, para ver el resultado final.

En palabras de Moyano “si hay algo que se prefiere cambiar, este es el momento. Será más fácil modificarlo en plano en lugar de esperar a que la obra esté avanzada ya que, entonces, puede que sea inviable con el presupuesto aprobado”.

En ese sentido, cuando se encarga una reforma, resulta básico, antes de empezar a trabajar, tener todos los materiales más o menos escogidos. También, conocer a los que van a ser los proveedores de esos materiales, saber cómo trabajan. Además, añade Moyano Alcántara “tan importante como todo eso sería tener la recomendación de alguien de confianza que ya hubiese trabajado con esos proveedores –si no, siempre podemos buscar opiniones en foros y redes sociales-. Además, no hay que dejarse llevar, exclusivamente, por los precios a la hora de elegir materiales y proveedores. Lo barato, normalmente, acaba saliendo muy caro. En caso de que no ser expertos, lo mejor será contratar a un profesional que medie entre promotor y constructor. Que sea él quien pida varios presupuestos y los compare en precios y calidades”

Todo legal y por escrito

Una vez escogida la empresa que desarrollará la reforma de la vivienda, el siguiente paso será firmar un contrato que proteja a ambas partes y garantice que todo se hace de forma legal.

José Emiliano Hermoso es un arquitecto con una dilatada experiencia en reformas y trabajos de consultoría. Según este experto “este documento deberá contemplar plazos, forma de pago, calidad de materiales, garantías y demás condiciones previamente acordadas por las partes”.

Por último, y además de solicitar copias de los seguros de accidentes de convenio -cubre los accidentes que pueda sufrir el trabajador en el desempeño de su labor- y de responsabilidad civil, dos últimas advertencias a tener en cuenta: “no realizar trabajos no contemplados en el presupuesto si antes no se tiene el coste de los mismos por escrito. Además, con anterioridad al comienzo de los trabajos, habrá que contar con la pertinente licencia de obra. Es relativamente económica y evitará posibles problemas con vecinos y urbanísticos” explican.