Consejos prácticos para reportar conductas no éticas en una empresa

EQS Group: conocer la ley, verificar los canales internos de denuncia o considerar el anonimato son algunos de los aspectos más importantes para denunciar prácticas

En la actualidad, la figura de los informantes ha adquirido un papel fundamental en la denuncia de irregularidades y conductas indebidas en las organizaciones. Motivados por la voluntad de hacer lo correcto, los alertadores se encuentran cada vez más dispuestos a sacar a la luz acciones contrarias a la ética. En este sentido, los informantes pueden denunciar una amplia gama de irregularidades, desde el uso indebido de recursos empresariales hasta casos de discriminación, encubrimiento, robo, acoso laboral e incluso delitos penales.

No obstante, en ocasiones, la forma de comunicarlo puede no estar clara. Por ello, EQS Group, líder del mercado europeo en herramientas de cumplimiento, proporciona algunos consejos útiles para denunciar prácticas no éticas en una empresa. Estos consejos ayudarán a entender la mejor forma de reportar una infracción en España, asegurando la integridad del trabajador en todo momento.

Es necesario conocer la ley 2/2023 para saber qué protecciones existen

Antes de reportar una infracción, es crucial familiarizarse con la ley actual, ya que en marzo entró en vigor la ley 2/2023 en España, pero también a nivel europeo. Es importante que el informante la conozca ya que establece medidas específicas para garantizar la confidencialidad y la seguridad de aquellos que informen sobre infracciones normativas, así como para evitar represalias por parte de sus empleadores o de otros actores involucrados. En este sentido y en cumplimiento de la ley, el informante tendrá a su disposición un canal de denuncias totalmente seguro y confidencial que implica, entre otras cosas, la designación de un responsable para el tratamiento de las denuncias y la revisión por parte de la empresa de todas sus prácticas para garantizar que sus empleados puedan presentar denuncias a través de canales de información rigurosos.

Comprobar el procedimiento de denuncia y los canales disponibles dentro de la empresa

Hoy en día, el canal de denuncia es un requisito legal para las empresas españolas por lo que el informante deberá verificar si su empresa cumple con la legalidad actual y cuenta con un programa de Compliance y, por tanto, de acuerdo con una política de denuncia establecida y un canal interno de información. En la mayoría de los casos, esto será la mejor opción para iniciar el proceso de denuncia. La política de denuncia de una empresa debe proporcionar orientación clara sobre el proceso de denuncia interna, cómo presentar la denuncia, los tipos de infracciones que se pueden plantear y las protecciones o restricciones legales asociadas.

Permanencia en el anonimato

En España, las empresas están obligadas a mantener la identidad de los informantes en secreto, es decir, tienen que ofrecerles la posibilidad de permanecer en el anonimato por imperativo legal. Por tanto, es importante que el informante sepa que su identidad estará protegida en todo momento para poder realizar el proceso de denuncia con toda tranquilidad a la vez que le permitirá llevar a cabo un seguimiento adecuado del mismo.

Evitar realizar investigaciones por cuenta del informante

La función del informante es proporcionar información a la empresa para que pueda investigar con los medios que considere adecuados, y no investigar por su cuenta. En la denuncia es importante que el informante haga referencia a los hechos concretos, evitando exagerar o hacer acusaciones infundadas. Si la denuncia pasa a la fase de investigación o tribunal y no se confirma, las acusaciones infundadas pueden llevar a la otra parte a afirmar que su demanda es falsa. Además, cualquier investigación realizada por el informante podría poner en evidencia a los sospechosos y socavar cualquier investigación interna posterior.

"En EQS Group, entendemos la importancia de ofrecer la posibilidad de denunciar prácticas no éticas en una empresa y proporcionar un entorno seguro para los informantes. Al seguir los consejos proporcionados, los informantes pueden tomar medidas efectivas para reportar infracciones y protegerse a sí mismos. En la misma línea, estamos comprometidos en apoyar a las organizaciones en la implementación de programas de cumplimiento sólidos que fomenten una cultura de denuncia abierta y responsable y favorecer la transparencia dentro de la empresa. De esta manera, se pueden prevenir y abordar las prácticas no éticas, contribuyendo a un entorno empresarial más justo y ético", asegura Murray Grainger, Country Manager de EQS Group en España.

Acerca de EQS Group

EQS Group es un proveedor internacional líder en soluciones tecnológicas regulatorias (RegTech), especializado en las áreas de cumplimiento corporativo, relaciones con los inversores y ESG.

Miles de empresas de todo el mundo utilizan los productos de EQS Group para generar confianza, cumpliendo de forma fiable y segura con los complejos requisitos normativos, minimizando los riesgos e informando de forma transparente sobre el rendimiento empresarial y su impacto en la sociedad y el medio ambiente.

