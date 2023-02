'Conversaciones sobre Franquicia', nueva edición tras más de 5.000 descargas y 1.500 ejemplares vendidos en tan solo 5 meses desde su lanzamiento

El último libro de Eduardo Tormo aporta su visión más personal y supone una auténtica revolución en el sector/COMUNICAE/

'Conversaciones sobre Franquicia' se ha convertido, como su propio título indica, en una visión única y diferenciada sobre el sistema de franquicia que realmente ha sorprendido a todos aquellos lectores que han tenido oportunidad de sumergirse entre sus páginas. Esta última publicación de Eduardo Tormo ha conseguido alcanzar las 5.000 descargas de su versión digital y más de 1.500 ejemplares físicos vendidos desde que anunció su lanzamiento hace escasamente 5 meses.

Recién iniciado este mes de febrero, desde la consultora Tormo Franquicias acaban de lanzar la nueva edición del libro con una nueva imagen aún más personal de su fundador. Tal y como han afirmado desde la compañía: "Tras la enorme acogida que Conversaciones sobre Franquicia ha recibido por parte de todos los agentes del sector, hemos tomado la decisión de lanzar una nueva edición del libro que esperamos que coseche los mismos éxitos alcanzados hasta el momento".

En las 12 conversaciones en las que se estructura este libro, se puede acceder al Eduardo Tormo más cercano y personal, que traslada toda su experiencia para exponer los principales aspectos de la franquicia desde una perspectiva inédita, atrevida y alejada de cualquier obstáculo o limitación. En cada una de estas conversaciones, se abordan temas profesionales y empresariales, pero también ciertos aspectos y opiniones personales, sin prejuicios.

La publicación también dispone de un último capítulo donde múltiples líderes empresariales nacionales e internacionales del sector de la franquicia, reflejan sus distintas opiniones sobre este ámbito.

Tal y como Eduardo Tormo comentó en el anuncio del lanzamiento de Conversaciones sobre Franquicia: "En este libro he aportado todo aquello que he vivido en los años que llevo participando de esta forma de hacer negocios, con la que me siento plenamente identificado e involucrado. Confío en que puedan ser útiles para todos aquellos que quieran tener una visión sincera y cercana del sistema de franquicia y alejada de los convencionalismos tradicionales".

Aspectos más destacados de la biografía de Eduardo Tormo

Eduardo A. Tormo es uno de los empresarios más destacados en la consultoría de franquicia y crecimiento empresarial. Tras una intensa etapa en la que trabajó como directivo en el sector de altas tecnologías en empresas como Ingram Micro y Apple, en 1991 fundó Tormo Asociados, todo un referente en el ámbito nacional e internacional.

Ha sido también presidente del portal internacional tormo.com, editor/fundador de la revista Franquicias Hoy, fundador de Tormo Capital, Tormo Emprende e impulsor del Franchise Forum, además de una destacada presencia pública nacional e internacional con apertura directa mediante adquisiciones en Portugal, Italia, México, Colombia, Perú, República Dominicana y Brasil.

Actualmente, dirige Tormo Franquicias Consulting donde junto con su equipo desarrolla un amplio número de nuevas empresas franquiciadoras y forma parte de diversos consejos de dirección. Es fundador de Franquiciashoy.es, el portal líder de la franquicia; Crowdfranquicias Capital, como plataforma de inversión en franquicia y también autor de "Crecer en Franquicia", "Go! Franquicia" y "Grow".

Participa también como mentor en Conector, AticcoLab y Franchise, la primera aceleradora de franquicias.

