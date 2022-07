"Convertir una vivienda en dinero, sin tener que irse de ella, ahora es posible con Inverpriban Rent"

La compra de inmuebles con arrendamiento financiero es una alternativa a los problemas de falta de liquidez para particulares y pequeños empresarios./COMUNICAE/

Una nueva alternativa inmobiliaria para ganar liquidez en un contexto marcado por la elevada inflación, la inestabilidad de los mercados y la falta de oportunidades para conseguir estar a flote económicamente, es vender una vivienda y seguir viviendo en ella, sin intermediación bancaria y sin intermediarios inmobiliarios. Esta operación financiera se conoce en los países anglosajones como sale and lease back e Inverpribant Rent, desde hace dos años, la ofrece en España como opción para ayudar a sus clientes a mejorar su situación económica y financiera.

"Vender tu casa para lograr liquidez y seguir viviendo en ella, es posible. Este tipo de operación consiste en que el dueño de la vivienda venda su casa en 72hs, reciba el dinero y se convierta en el arrendatario de la misma, ganando solvencia y solucionando sus necesidades económicas", explica Gastón Apraiz, Socio – Director de Inverpriban.

Esta modalidad permite al vendedor convertirse en inquilino de su propia vivienda, a través de un contrato de arrendamiento financiero, mejorando su situación económica y teniendo la posibilidad de firmar un alquiler de larga duración.

"Desde hace dos años, venimos trabajando con este modelo de negocio que ha ido adquiriendo relevancia en el mercado inmobiliario español. Al día de hoy, hemos destinando una inversión de más de 25 millones de euros, lo que ha permitido adquirir ya más de 150 activos residenciales, permitiendo a los propietarios dotarse de recursos financieros de forma ágil y flexible, para que puedan hacer frente a sus obligaciones", indica Gastón Apraiz.

Convertirse en inquilino de la propia casa, no solo permite cancelar un préstamo o liquidar una hipoteca. También tiene la ventaja de poder obtener liquidez inmediata en un momento de coyuntura económica particular o bien, para realizar la apuesta por emprender nuevos negocios y no encontrar la forma de realizarlo por las vías de financiación tradicional.

"En la situación socioeconómica actual, este tipo de operación es una fórmula muy acertada para que los particulares que venden sus propiedades, puedan continuar en sus residencias habituales, consiguiendo liquidez para hacer caja y así afrontar sus necesidades económicas, teniendo la posibilidad de tomar decisiones de una manera más ordenada y tranquila ", afirma Gastón Apraiz.

Las operaciones que permiten que el dueño de la vivienda se convierta en el inquilino de la misma, se suelen realizar sobre bienes inmuebles, que pueden ser de uso personal o empresarial. En el sale and lease back, por lo general, el inmueble se transmite libre de cargas al comprador, pero con esta nueva modalidad operativa en España, también se puede realizar la venta de la propiedad si tiene una hipoteca.

Compañías pioneras en el mundo como Inverpriban Rent, que llevan gestionando este tipo de operaciones en España, son una opción alternativa para sobrellevar de mejor manera la situación económica que se vive actualmente. Es una iniciativa novedosa que permite solucionar necesidades de liquidez y al mismo tiempo continuar disfrutando de la vivienda.

