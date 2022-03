Coonic se integra en la Plataforma One Health (Una Sola Salud) como reflejo de su compromiso social

La agencia de comunicación, marketing y contenidos, pionera en España en incluir esta filosofía en el propósito y comunicación de las compañías, se une ahora a una red de ámbito estatal integrada por más de un centenar de asociaciones, organizaciones, empresas, colegios nacionales y fundaciones/COMUNICAE/

La agencia de comunicación, marketing y contenidos, pionera en España en incluir esta filosofía en el propósito y comunicación de las compañías, se une ahora a una red de ámbito estatal integrada por más de un centenar de asociaciones, organizaciones, empresas, colegios nacionales y fundaciones

Coonic, agencia de comunicación, marketing y contenidos, anuncia hoy que se ha sumado a la Plataforma One Health (Una Sola Salud) dentro de su propósito de compañía de apoyar el avance hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que impulsa Naciones Unidas, y de reafirmar los compromisos ESG del tejido empresarial español.

La Plataforma One Health (Una Sola Salud) es una red de ámbito estatal que aúna los esfuerzos de organizaciones colegiales nacionales, asociaciones y fundaciones pertenecientes a diferentes ámbitos y sectores, que la dotan del carácter interdisciplinar e intersectorial que requiere este enfoque integral de la salud. Los objetivo de esta iniciativa son impulsar el movimiento One Health a nivel estatal; establecer una línea de diálogo con todas aquellas instituciones clave en la toma de decisiones con el objetivo de contribuir al tránsito hacia políticas alineadas con este enfoque; difundir el concepto One Health entre el público en general; promover escenarios que faciliten la colaboración interdisciplinar e intersectorial; y elaborar documentos de consenso sobre temas específicos que se consideren estratégicos.

La incorporación de Coonic, que se produjo el pasado 13 de marzo y que aporta continuidad a la decisión que tomó en octubre 2021 de convertirse en la primera agencia con una división especializada en comunicación One Health, va más allá de ofrecer un servicio, puesto que forma realmente parte de su compromiso social como compañía.

La intención de la consultora a través de su división especializada es dar servicio a compañías y organismos directamente implicados en el concepto One Health, así como a aquellas que consideren que en su comunicación corporativa pueden capitalizar sus esfuerzos al poner su granito de arena ayudando a la salud desde la perspectiva Una Sola Salud, acorde a la definición de la OMS de salud: “El estado completo de bienestar físico, mental y social”.

Para Jesús Alloza, CEO de Coonic: “Para nosotros, estar integrados en la Plataforma One Health es absolutamente relevante, puesto que es un concepto en el que llevamos ya dos años trabajando tanto internamente como con las distintas empresas con las que colaboramos. Y estamos convencidos de que aporta un claro valor a la sociedad”.

One Health es una iniciativa global creada en los años 60 e integrada para garantizar un enfoque holístico para hacer frente a las amenazas para la salud de los animales, los seres humanos, las plantas y su entorno compartido. El concepto básico es que, "si no tenemos personas sanas, animales sanos y un planeta sano, no podemos garantizar la salubridad de quienes la habitamos". “Realmente existe sólo una salud” es el concepto que potencia.

25 años ofreciendo servicios relacionados con el mundo de la salud.

Coonic ya fue pionera el año pasado al convertirse en la primera agencia de comunicación y marketing de España en integrar la filosofía One Health en el propósito y comunicación de las marcas. La agencia suma gran experiencia en torno a la salud en todos sus ámbitos: salud humana, salud de los animales y salud del medio ambiente.

A lo largo de este cuarto de siglo, asentada como una de las principales agencias de comunicación, marketing y contenidos de nuestro país, han sido muchas las experiencias relacionadas con el mundo One Health. En el ámbito del medio ambiente, Coonic ha ofrecido servicios a algunas de las ramas más comprometidas de Telefónica, como Telefónica RC y Sostenibilidad, los Ability Awards o Fundación Telefónica; así como con otras fundaciones, como Fundación Eroski o Fundación Imaginarium. Y, más recientemente, para el Forest Stewardship Council (FSC), organización global sin ánimo de lucro dedicada a promover la gestión forestal responsable en todo el mundo, o LIMASA, líder en el sector de los servicios integrales de limpieza y mantenimiento.

En cuanto a salud animal, la consultora trabaja desde hace años con MSD Animal Health de la mano de quien ha realizado las dos últimas campañas de difusión sobre el #MovimientoOneHealth. Coonic también trabaja con empresas comprometidas con el bienestar animal, como Kiwoko o PROVACUNO, la interprofesional de la carne de vacuno, en su empeño por alcanzar el Vacuno de Carne Carbono Neutral 2050.

Coonic acumula expertise con grupos hospitalarios como Viamed Salud, Hospitales Nisa o Grupo Recoletas; con mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, como Fraternidad-Muprespa, Unión de Mutuas o Mutua Montañesa; o con compañías especializadas en el mundo de la salud, como Clínica Baviera o Vital Dent.

Para descargar imágenes en alta calidad, pinchar aquí.

Fuente Comunicae