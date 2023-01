Copaboca seltzer, el vino que ha revolucionado el mercado

Las tendencias de consumo han ido variando a lo largo de los años. Es así como se van ajustando a las distintas necesidades que requiere una sociedad siempre cambiante. Gran parte de estos avances vienen marcados por la tecnología, sin embargo, al mismo tiempo, también se busca un retorno a las raíces, a los elementos más tradicionales.

Este podría ser el caso de Seltzer Copaboca, un nuevo concepto de bebida que se ha convertido en tendencia para aquellos que buscan la última moda en concepto de copas, pero sin perder el sabor de lo tradicional y lo natural. Tales son sus ventajas que no es extraño que se haya convertido en toda una revolución en el mercado vinícola. Si todavía no lo conoces, ahora es el momento.

¿Qué es una bebida seltzer?

Se conoce como bebida seltzer aquella que contiene una mezcla especial entre agua con burbujas y alguna bebida alcohólica. Esta fusión confiere algunas ventajas, como un menor grado de alcohol, y es la opción perfecta para aquellos que buscan disfrutar de una copa más light.

Aunque han sido muy famosas y consumidas en países como Estados Unidos, en nuestro país todavía no eran muy populares, quizás por la desconfianza que generan algunos ingredientes artificiales que aparecen en su contenido. Hasta que ha llegado Copaboca, que ha creado un seltzer totalmente natural y con los ingredientes más tradicionales.

5 ventajas de tomar seltzer Copaboca, la bebida de moda

1. 100 % natural

El seltzer Copaboca está elaborado con las mejores uvas nacionales cultivadas en la Reserva Natural de Castronuño-Vega del Duero, garantizando que no contiene ningún ingrediente artificial. Además, el proceso de elaboración es el tradicional, por lo que se obtiene un vino de primera calidad y con las mejores propiedades.

2. Bajo en alcohol

A pesar de disfrutar del mejor vino, con el que acompañar cualquier momento de diversión o celebración, su contenido alcohólico es mínimo. De ahí que encontramos un volumen de 5,5%, y siempre obtenido de forma natural, por la propia fermentación de la uva.

3. Bajo en calorías, vegano y sin gluten

Para aquellos que llevan una dieta en la que no deben sumar más calorías de lo debido, resulta ideal. De esta forma, no se pierden ningún momento especial con un el brindis perfecto y, además, también es apta para celíacos, ya que no contiene gluten. Sin olvidar que, al tratarse de un producto totalmente natural, los veganos también pueden disfrutarlo con tranquilidad.

4. Envase individual

La seltzer Copaboca se comercializa en lata, es decir, en envase individual. Con él, se consiguen grandes ventajas, como su fácil y cómodo transporte, puesto que lo puedes llevar contigo a cualquier parte sin ocupar apenas sitio. Tiene una apertura sencilla, se almacena estupendamente en casa y se conserva sin alterar ninguna de sus propiedades.

5. Respetuoso con el medioambiente

En Copaboca son conscientes de la necesidad urgente de cuidar el medioambiente. Es así como han creado este envase ecológico, totalmente reciclable, que tiene un impacto medioambiental menor que el vidrio.

No lo dudes más y ven a disfrutar de una experiencia natural y totalmente sorprendente. La seltzer Copaboca te ofrece un sabor exquisito, afrutado y burbujeante que te enamorará. Si quieres comprar seltzer, lo tienes muy fácil, visita su web o busca en algunos establecimientos y restaurantes de nuestra geografía, no te arrepentirás.