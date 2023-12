'As de corazones' se cuela en el ranking de los más vendidos en Amazon en su categoría y confirma así el éxito de su autor, David Castillo

Un autor que está rompiendo esquemas en el género y que, sin duda, ha llegado para quedarse/COMUNICAE/

"No es el típico thriller", su autor ya lo advirtió en las presentaciones del libro que se llevaron a cabo en Andorra, Barcelona, Madrid, Palma y París, con éxito rotundo, y en las decenas de entrevistas que ha concedido, y eso es lo que le ha valido para tocar el éxito, ha roto esquemas en un tipo de novela donde todo parecía ya inventado. El autor combina en «As de corazones» personajes excelentemente diseñados y trabajados, con una intensa trama de investigación policial, que se entremezcla con las relaciones entre los personajes de la novela, resultando en una obra que engancha al lector desde la primera hasta la última página y que, por lo tanto, la hace absolutamente recomendable.

Castillo ha afirmado en declaraciones a este medio que se siente muy orgulloso de que, en una categoría como thrillers domésticos, dónde hay casi 4000 libros, el suyo esté en el puesto 21; y que en la categoría thrillers suspense que hay más de 40.000 libros, As de corazones esté en el puesto 268. El autor asegura que "no creo en el éxito, porque el éxito es efímero, pero me siento muy satisfecho porque el mayor orgullo que puede tener un escritor es que su trabajo guste".

Destacar que la novela ha sido reseñada este mes por la prestigiosa revista Publishers Weekly, que es la publicación referente en la industria del libro de lengua española.

Castillo confirma también que, si todo va según lo previsto, en enero entregará a su editorial el que será su segundo libro, La vida en tiempos de guerra, que recoge decenas de testimonios, que en primera persona explicarán las consecuencias que han tenido para ellos la guerra entre Ucrania y Rusia, un avance que hará estar muy pendientes de su lanzamiento porque sin duda alguna promete ser otro éxito editorial.

Sinopsis As de Corazones

Una novela donde la investigación de un asesino en serie se mezcla con el amor no correspondido y el crimen pasional

As de Corazones es una emocionante novela que sigue la vida de Fran Ballester, una persona obsesionada por ser reconocido como un gran periodista de investigación, sin embargo, es alguien sin principios y sin escrúpulos. Fran se intenta colocar en la cima de su carrera con la investigación de un asesino en serie, pero su vida da un giro inesperado cuando es acusado de ser el autor intelectual de una serie de asesinatos macabros por Adrien, su compañero de batallas, con más sentimientos hacia él que la simple admiración profesional.

A medida que la historia se desarrolla, los personajes se ven inmersos en una red de conspiraciones y secretos oscuros que hacen que el asesino pueda mantener sus crímenes ocultos. Isabelle y Martin se enfrentan a una carrera contrarreloj para descubrir la verdad detrás de los asesinatos y descubrir quién ha matado sin remordimiento a tanta gente.

As de Corazones es una novela llena de intriga, suspense y giros inesperados donde la investigación de un asesino en serie se mezcla con el amor no correspondido y el crimen pasional, lo que mantendrá al lector en vilo hasta la última página. Con una trama intensa y un estilo narrativo cautivador, esta historia revela los oscuros secretos que yacen bajo la superficie de la aparente normalidad de algunas personas y pone a prueba la lealtad, el ingenio y la valentía de aquellos dispuestos a luchar por la justicia y la verdad.

Vídeos

Booktrailer «As de Corazones»



