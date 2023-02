Crece la demanda de biofibras capilares: la alternativa al injerto capilar en mujeres, según la Dra. Morante

En la clínica capilar Just One by Dra. Morante cuentan con un nuevo método revolucionario que ayuda a repoblar las zonas perdidas por la caída del cabello con resultados completamente naturales: las biofibras capilares/COMUNICAE/

En la clínica capilar Just One by Dra. Morante cuentan con un nuevo método revolucionario que ayuda a repoblar las zonas perdidas por la caída del cabello con resultados completamente naturales: las biofibras capilares

La mujer a lo largo de su vida sufre hormonalmente periodos de mayor caída y es más susceptible a padecer ciertas enfermedades como las alopecias cicatriciales. El impacto psicológico que tiene la alopecia en la mujer es muy importante ya que suele asociarse a estados de enfermedad grave.

Genéticamente las pacientes que sufren de alopecia suelen tener una menor densidad en la zona donante presentando un pelo más fino a pesar de estar sano es por ello que el injerto tradicional se hace más difícil.

Las biofibras capilares son una solución viable y natural tanto para hombres como para mujeres que han perdido densidad de cabello, que se han operado pero quieren más densidad sin tener que pasar por quirófano de nuevo, aquellos que ya no disponen de zona donante, para aquellos hombres y mujeres que tienen alopecias no operables o que no quieren pasar por un quirófano.

¿Qué son las biofibras capilares?

La biofibras capilares son fibras del mismo grosor, longitud y color del pelo, realizadas en un material biocompatible que no genera rechazo y que son colocadas en el cuero cabelludo como si fueran del propio cabello. Se trata de un dispositivo médico seguro para tratar de forma estética y natural la pérdida de cabello.

¿En qué casos están indicadas las biofibras capilares?

Están indicadas tanto para hombres como para mujeres, con una baja densidad de cabello o algún tipo de alopecia, que desean recuperar la densidad sin necesidad de una intervención quirúrgica ni de un postoperatorio. Indicadas en aquellos pacientes que no quieren llevar prótesis capilares ni sufrir los inconvenientes de llevarlas.

Ventajas de las biofibras capilares para la recuperación capilar en la mujer

Las biofibras quedan ancladas directamente en el cuero cabelludo dando densidad en las zonas perdidas o repoblando zonas donde ya no hay pelo. La intervención es sencilla y solo requiere de anestesia local para colocar en la zona la cantidad de biofibras que se necesitan.

La Dra. Cristina Morante, experta en medicina y cirugía capilar, afirma que se trata de un método cómodo puesto que es posible ir colocando de 500 en 500 biofibras según se disponga de tiempo, saliendo directamente de la sesión sin heridas ni dolor pudiéndose incorporar al trabajo o a la vida social inmediatamente.

El resultado es completamente natural, es por ello, que en la consulta de valoración se seleccionará el tipo de cabello/biofibra a colocar, su longitud y su color siendo posible realizar la colocación de diferentes colores de fibra para dar un acabo de mecha o de tinte.

El cuidado de la fibra es sencillo, permite ser lavado y secado. Se pueden utilizar tintes sin amoniaco y disfrutar de la piscina o el mar sin problemas.

La clínica capilar Just One by Dra Morante está certificada para realizar este tipo de intervenciones de forma segura y con calidad contando con una amplia experiencia de pacientes, tanto hombres como mujeres, que han confiado en este método para recuperar su pelo de una forma sencilla y con garantías.

Fuente Comunicae