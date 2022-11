Crimen, amor y muerte: así es la nueva novela del escritor R. Mazatán Páramo, 'Solo faltan los muertos'

El autor explora las aspiraciones, las relaciones y el sentido de la vida una vez pasados los cuarenta en esta obra de misterio en el que una mujer desaparece y otra es asesinada el mismo día/COMUNICAE/

El escritor R. Mazatán Páramo, autor de El hambre: Cuatro relatos en torno a la muerte (Editorial Oxímoros) y Vertical (Ediciones Sangremal), regresa a la literatura de la mano de Solo faltan los muertos (Editorial Tregolam).

En esta novela de misterio, Alfonso Egurri queda con su amante, Nadia, para verse en la habitación del mismo hotel al que acuden siempre. Pero cuando esta no aparece, y esa misma tarde una mujer es asesinada en un callejón cerca de allí, Alfonso emprenderá una investigación particular para averiguar cuál es el paradero de Nadia, por qué ha desaparecido, qué relación existe entre ambos sucesos y, lo más importante, quién es realmente la mujer de la que cree haberse enamorado.

«Escribo a partir de lo que he vivido, lo que otros me han contado que han vivido y las historias que he leído, escuchado o visto. Y todas, todas, tienen alguna incidencia sobre lo que imagino. Yo creo que eso es lo más fascinante de las historias, nos ayudan a darle forma a nuestro mundo y a habitarlo de una manera particular, personal. Nadie puede resistirse a que le cuenten una buena historia, ya sea un chisme, un microvídeo de TikTok o una novela histórica de 800 páginas».