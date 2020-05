Cuánto valen los tesoros escondidos en casa

eBay presenta su campaña #VendeyGana y anima a darle una segunda vida a aquellos objetos guardados en casa y que ya no se utilizan. Los usuarios que vendan a través de la plataforma hasta el 31 de mayo obtendrán un cupón del 10% del valor de venta del objeto/COMUNICAE/

A lo largo de la historia de eBay en nuestro país, se han llevado a cabo millones de transacciones entre particulares en la plataforma, con el objetivo de ganar un dinero extra o deshacerse de aquellos objetos a los que ya no damos uso. En aras de seguir favoreciendo las transacciones entre particulares y contribuir a la economía circular, eBay, la compañía líder de comercio global, lanza su campaña #VendeyGana.

¿Por qué no darle una segunda vida a los tesoros escondidos?

En todos los hogares hay objetos que ya no se utilizan y cuya venta podría ayudar a obtener un beneficio extra. Por ello, ¿por qué no darles una segunda vida a los tesoros que se tienen escondidos por casa?

La campaña Vende y Gana de eBay anima a la gente a vender los objetos que ya no necesita ni utiliza, para poder reinvertir sus ganancias en nuevos productos. La campaña estará activa durante todo el mes de mayo, y, por cada artículo vendido, el vendedor ganará un cupón equivalente al 10% del valor de venta del producto. El máximo acumulable por artículo serán 200€, hasta un total de 2.000€ por total de ventas.

Una historia de ventas entre particulares

Un cromo de Michael Jordan por valor de 300.000 euros o las zapatillas de Marty McFly son algunos de los tesoros escondidos que se han vendido a lo largo de la historia en la plataforma. El último ejemplo de esta realidad es la puesta a la venta en formato subasta de parte de la obra de Joan Miró, concretamente de 22 retratos de la serie completa de impresiones "Suite La Bague d’Aurore" que salen con un precio inicial de 120,000€.

Consolas, videojuegos (ya sean antiguas o el último modelo) pasando por artículos de moda, electrónica o artefactos de cocina, son miles los objetos que podrían encontrar una segunda vida cambiando de hogar, y dejar un margen de beneficios como regalo de despedida.

“Con un inventario de más de 1.400 millones de artículos y millones de compradores activos en todo el mundo, eBay se ha establecido como un espectador privilegiado de los intereses y hábitos de consumo de los españoles. Por ello, desde eBay queremos animar a todo el mundo a sacar provecho de aquellos objetos que tiene por casa y a los que ya no da uso, ofreciéndoles todas las ventajas para hacerlo con el máximo beneficio”, afirma Maite González, directora de marketing de eBay. “Trabajamos en campañas muy ligadas a la economía circular y al reacondicionamiento para que los usuarios de la plataforma puedan vender lo que ya no usen de manera sencilla, y reinviertan ese dinero en artículos que de verdad necesiten”.

