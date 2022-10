Cuidar a un anciano en casa: Lo que deberías saber

Proporcionar cobertura diaria a todas las necesidades de una persona mayor requiere de cierto compromiso pero, especialmente, de una gran disponibilidad de tiempo. Lamentablemente, la mayoría de personas no cuentan con la libertad necesaria para destinar largos períodos cuidando de sus mayores. No obstante, gracias al desarrollo de la tecnología, es posible acceder a empresas como Beeping especializadas en cuidadores a domicilio. Valorar esta alternativa en esta clase de circunstancias puede ser la solución más recomendable.

Al final, lo importante es garantizar el bienestar de nuestros familiares y proporcionar la mejor calidad de vida posible. A diferencia de lo que ocurre con el internamiento en geriátricos, la contratación de un cuidador o cuidadora favorece las relaciones familiares y puede ser una solución práctica sin que ello suponga problemas emocionales derivados de la soledad o la separación de los seres queridos.

Cuidar a un anciano en casa

Los cambios que se experimentan dentro de la tercera edad tienen un alcance prácticamente integral: El cambio de etapa al atardecer de la vida se materializa dentro del ámbito social, emocional y físico. La principal consecuencia que se deriva de ello es la aparición de modificaciones en la rutina y en la propia personalidad. Acercarnos y adaptarnos a ellas puede beneficiar a la calidad de vida de aquellos familiares y personas ancianas que conviven con nosotros a partir de la minimización de afecciones y accidentes.

La importancia de la vivienda

La minimización de ciertas capacidades implica indirectamente la asunción de ciertos riesgos potenciales en el entorno doméstico. Adaptar la vivienda para personas que se encuentran en la tercera edad puede ayudar a contrarrestar los efectos que se derivan de la pérdida de reflejos o la restricción de habilidades. En este tipo de circunstancias, los objetos más comunes pueden acabar convirtiéndose en obstáculos insalvables. Desde las escaleras a la ducha o la presencia de objetos potencialmente peligrosos. Identificar este tipo de limitaciones e integrar modificaciones en el contexto del hogar puede ayudar a prevenir desagradables accidentes a largo plazo y, en consecuencia, incrementar la sensación de seguridad y autoconfianza de nuestros mayores.

Liberar los espacios de lastres y objetos que obstaculicen las zonas de tránsito, retirar alfombras o posibles obstáculos que puedan generar caídas o tropiezos o iluminar correctamente todas las estancias son algunas de las principales modificaciones que pueden resultar beneficiosas. Además, existen algunos focos de riesgo especialmente peligrosos como el baño, uno de los lugares más utilizados de la casa. Algunas prácticas recomendadas son la integración de superficies antideslizantes y barras adhesivas en el interior de la ducha. Además, en caso de que el anciano se encuentre solo habitualmente, agregar un botón de teleasistencia en puntos vulnerables podrá multiplicar sus garantías en materia de seguridad.

Adopción de una visión preventiva

La mejor forma de reducir las probabilidades de que se produzcan incidentes desagradables es prevenir situaciones potencialmente peligrosas. Cuando hablamos de ancianos dependientes este tipo de situaciones son relativamente numerosas a lo largo del día. Desde el momento de ayudarle a levantarse del suelo tras una caída o incluso de la cama al despertarse, hasta curar heridas moderadas. Ser capaces de adelantarnos a que este tipo de circunstancias se produzcan y contar con un plan de respuesta se convierte en algo fundamental.

En este sentido, la accesibilidad de los recursos necesarios para atajar esta clase de eventos como o solicitar ayuda pueden permitir una reparación de daños ágil. Por ejemplo, acciones preventivas tan sencillas como asegurarnos de que nuestro mayor siempre cuente un teléfono al alcance de la mano o de que al salir de casa vaya correctamente identificado proporcionarán una mayor tranquilidad y un sentimiento de seguridad y control ante posibles eventualidades.

Cuestión de higiene

Si existe un factor de salud especialmente importante es la higiene. En el caso de aquellos ancianos que son completamente independientes no es necesario interferir en sus rutinas de aseo. No obstante, incidir en la importancia de ciertos hábitos y asegurarte de que los cumpla permitirá evitar posibles problemas de salud. Cuidar la salud bucal, llevar un correcto mantenimiento de la dentadura postiza, tener una correcta rutina de higiene dental o, por ejemplo utilizar los productos de limpieza apropiados así como otros específicamente adaptados a sus particularidades como, por ejemplo, pomadas o cremas hidratantes son algunos de los detalles que no pueden ser pasados por alto.

En caso de que nos encontremos ante un anciano dependiente, lo más probable es que debamos asumir (en caso de no contar con un profesional cualificado) mayores responsabilidades. Una correcta respuesta ante las necesidades de este tipo de personas mayores requiere del aprendizaje de determinadas prácticas básicas relacionadas con la higiene. Éstas pueden incluir lavar a la persona en caso de que se encuentre encamada o aplicar tratamientos específicamente orientados a sus deficiencias o sus achaques (por ejemplo, pomadas calmantes para minimizar la presencia de problemas cutáneos derivados de un extenso período de tiempo encamados).

La paciencia será tu gran aliada

La constante demanda de cuidados puede, en ocasiones, poner a prueba nuestra paciencia. Aunque, como es natural, todos tenemos días malos, es importante que aprendamos a gestionar nuestra emociones para no herir de forma directa o indirecta la sensibilidad de nuestros mayores. Si, debido a tus circunstancias o tus rasgos personales no te ves con la preparación o la predisposición suficiente para asumir este tipo de responsabilidades, lo más recomendable es que optes por contratar a profesionales externos de confianza.