Cursos de wedding planner 2023, por IMAGINA TU BODA

Los cursos de wedding planner son un reclamo actual evidente, ya que el oficio de wedding planner u organizadora de bodas, es un oficio relativamente nuevo en España y que atrae mucho sobre todo a mujeres que quieren poder ser partícipes de este día tan importante

Al no existir una formación reglada relacionada directamente con cursos de wedding planner, muchas empresas han creado sus propios cursos de wedding planner en los que resumen de una manera breve los principales conocimientos que deben adquirir las profesionales wedding planners u organizadoras de estos eventos, para poder desarrollar la actividad profesional correctamente.

Es el caso de una de las empresas pioneras en este negocio de Wedding Planner, IMAGINA TU BODA, la cual se fundó en el año 2011, época en la que este servicio era muy poco conocido en España, pero por el que apostaron al ver que en otros países sí que estaba siendo un servicio altamentente demandado.

Al poco tiempo de formar la empresa, y cuando vieron que al mostrar lo que hacía una wedding planner, se empezaba a demandar y a conocer el servicio en España, se dieron cuenta de que necesitaban más personal y que no encontraban cursos de wedding planner de calidad o que las personas que decían estar formadas en esto, realmente no tenían la formación suficiente para los requisitos que una boda demanda.

Decidieron que crear un curso de wedding planner llevaría mucho trabajo, pero que, si realmente querían tener personal con una formación de calidad y pulida tendrían que trabajar en ello, y además sería muy útil porque si muchos novios demandaban una wedding planner, las personas comenzarían a verlo como una oportunidad de trabajo real.

Actualmente, ESCUELA IMAGINA es una de las empresas más reconocidas en el mundo de la formación de wedding planners y no solo por un curso de wedding planner, sino porque fue un paso más allá y creó un MÁSTER de wedding planners, en el que, durante un año, y priorizando siempre el "aprender haciendo" han desarrollado una metodología de estudio mucho más realista y en la que las futuras profesionales podrán salir sabiendo que son auténticas wedding planners y podrán dedicarse a ello.

No existe ningún curso de wedding planner en el mercado que pueda acercarse a todo el contenido que se imparte en el máster de wedding planner de Escuela Imagina, ya que su temario ha sido ideado estratégicamente para que sea lo más completo para una profesional y, ha quedado patente, que es más que necesario el tiempo y las horas invertidas por parte del alumno para poder captar todos los conocimientos que este promete.

Los alumnos estudian nueve módulos a lo largo de todo el curso, en los que mezclan teoría y prácticas, y siempre aplican todo el contenido teórico de manera posteriori.

Algo que siempre han tenido claro desde Escuela Imagina es la carencia que existía en los diferentes cursos de wedding planner referente a las prácticas, ya que en su mayoría no existían, y en otros muchos casos ofrecían prácticas absurdas y muy escasas, las cuales finalmente o no se cumplían o no de la manera que prometían.

Al desarrollar la parte teórica, se dieron cuenta de cuáles eran los principales puntos que se necesitan aprender para poder llevar una boda a cabo de la manera más correcta y sencilla, y que los cursos de wedding planner no estaban impartiendo todos estos conocimientos a sus alumnas, aun prometiendo que saldrían al mercado laboral con todos los conocimientos necesarios para ser unas profesionales del mundo de las bodas.

Los módulos principales que se enseñan son:

La boda, con sus diferentes opciones, que son importantes ya que se pueden demandar bodas de diferentes culturas, como profesionales es importante tener nociones de los puntos clave de cada una para poder llevarlas a cabo, así como del protocolo necesario para desarrollarlas.

Los eventos sociales, en este máster no solamente se obtienen conocimientos acerca de la organización de bodas sino también de eventos, que son otro punto muy en auge actualmente, una influencia que viene principalmente de América, que cada vez está cobrando más fuerza en España.

Otra parte indispensable sería el servicio, haciendo referencia al propio trabajo de wedding planners, de cómo se desarrolla, de qué es necesario, de por qué realizarlo y muchas cosas más.

Otros módulos interesantes son el de la gestión, que puede hacerse algo más pesado pero es importante para todo el desarrollo de un negocio y, más en concreto, el de wedding planner; la empresa, y sus puntos importantes para las personas que busquen ser wedding planners por su cuenta y no trabajar para terceros; la comercialización, la cual hace referencia a todo el proceso de captación de clientes, teniendo en cuenta la importancia que existe en el vínculo que se crea entre los novios y la persona que va a organizar su boda, muy necesario para que los novios disfruten y puedan valorar correctamente el servicio de una wedding planner.

Tras esta parte algo más teórica y dirigida a puntos que, con facilidad, se puede detectar que son una carencia en todos los cursos de wedding planner del mercado, donde no profundizan nada más que en la parte divertida y creativa, se pasaría justamente a esta parte, donde las futuras profesionales aprenden sobre otros módulos en los que se centra principalmente la atención en tendencias, shootings prácticos con modelos reales y en los que se hace todo el proceso tal cual es en una boda real.

Reciben a wedding planners y event planners reales en activo que les enseñan su trabajo, profundizan sobre la decoración, diferentes proveedores, muchas prácticas reales donde les enseñan a llevar a cabo su trabajo y donde las alumnas trabajan mano a mano para poder sacar el proyecto adelante.

Después de todo el desarrollo llevado a cabo por parte de ESCUELA IMAGINA, de todo el temario desarrollado por profesionales en activo del sector y sectores relacionados, se finaliza con un TFM y un Mentoring, donde cada alumna cierra su ciclo realizando prácticas, creando su propia empresa… siempre se sigue el proceso que la alumna demanda, guiado por la persona adecuada para ella.

Además, en la última edición que se está impartiendo en la actualidad, existen clases optativas donde las alumnas pueden aprender más sobre una rama del sector y así especializarse ya desde sus estudios, ¡una novedad absoluta!

Para finalizar, queda patente la importancia de elegir un buen curso de wedding planner y, de esta manera poder conseguir el sueño de trabajar de lo que se desea, y qué mejor que un curso que ha pasado al nivel de máster por su exigencia y su trabajo previo orientado en su totalidad a las personas que quieren salir trabajando como wedding planners.

