Cybasque celebra su Asamblea General reforzando la colaboración y la sensibilización para incorporar la ciberseguridad a todos los sectores económicos

Así lo ha manifestado hoy el reelegido presidente de la Asociación de Industrias de Ciberseguridad de Euskadi, Xabier Mitxelena, quien ha subrayado que "el buen uso de la tecnología digital con ciberseguridad es clave en la competitividad futura de las organizaciones, públicas y privadas, de todos los sectores y áreas de actividad. Y en esta responsabilidad, las 64 organizaciones que formamos parte de Cybasque tenemos mucho que decir y aportar. Afrontamos un importantísimo reto compartido"

Cybasque, asociación integrada en Grupo GAIA, ha celebrado hoy en Bilbao su Asamblea General renovando parcialmente su junta directiva.

Según datos del Gobierno Vasco, en el primer trimestre de 2023, el 25% de los delitos denunciados en Euskadi se han perpetrado a través de las nuevas tecnologías, con un total de 6.086 ciberdelitos, un 22% más que en el periodo anterior.

Las 64 organizaciones de la Asociación de Industrias de Ciberseguridad del País Vasco (Cybasque), han celebrado esta mañana en Bilbao su Asamblea General Anual, en la que se han analizado las diferentes líneas de trabajo de la entidad, sus proyectos a corto y medio plazo, y se ha procedido a renovar parcialmente a su junta directiva.

Xabier Mitxelena, de la empresa Cybertix, ha sido reelegido presidente de la entidad y estará acompañado en la nueva junta por: Álvaro Fraile (ITS an Ayesa Company), Jesús Urien (PWC), Azucena Hernández (Eurocybcar), Ángel Echevarría (Entelgy Innotec), David González (Ikerlan), Francisco Valencia (Secure&IT), Pablo Echevarría (S21Sec by Thales), Luis Ángel del Valle (Sealpath Technologies), Gerard Vidal (Opscura) y Eder San Millán (Versia Cyber Shield).

En la actualidad, la Comunidad Autónoma Vasca aglutina al 10% de las entidades de ciberseguridad del Estado, siendo uno de los principales ‘polos’ de concentración del sector con alrededor de 191 entidades que ofrecen productos y servicios de ciberseguridad, según datos del Basque CybserSecurity Centre. Se calcula que más de 4.500 personas trabajan en ciberseguridad en Euskadi.

Este potencial del sector en Euskadi hace que, tal y como se ha puesto hoy de manifiesto en la asamblea, Cybasque y sus socios trabajen en: acelerar el proceso de acercar la oferta y la demanda en el ámbito de soluciones y servicios de ciberseguridad, con el objetivo de que ésta se extienda a todos los sectores de la economía "como elemento esencial de competitividad en el mundo digital en el que vivimos". Otras de las líneas de trabajo de la asociación, se centran en el desarrollo de proyectos de I+D+i, en colaboración e interacción con otras organizaciones y clústeres de diversos sectores, iniciativas orientadas a la extensión de prácticas ciberseguras; así como en el diseño de dinámicas, proyectos e itinerarios formativos que atraigan talento y perfiles especializados al sector.

Durante la asamblea de Cybasque se ha subrayado asimismo la importancia de la colaboración público-privada en materia de ciberseguridad, así como entre sectores, empresas, comunidades autónomas y países "porque nos jugamos todos mucho", tal y como ha subrayado Xabier Mitxelena.

En esta línea, el presidente de Cybasque ha recordado que "se abren ante nosotros importantes oportunidades y desafíos en múltiples ámbitos (datos, inteligencia artificial, industria, energía, etc.), y debemos abordarlos de manera conjunta. Trabajar desde ya para que la ciberseguridad sea un elemento realmente integrado en cada uno de los sectores económicos y ámbitos de nuestra vida, sin perder de vista que las tecnologías están al servicio de las personas. Afrontamos un importantísimo reto compartido", ha enfatizado

En este sentido, los responsables de Cybasque han mostrado su total disposición como asociación para colaborar y trabajar de manera conjunta con agentes y organizaciones locales, estatales e internacionales, en un entorno en el que crecen los ciberdelitos.

Ciberdelincuencia en Euskadi

Así, según datos hechos públicos este mes por el Gobierno Vasco con motivo de la presentación de ‘Ciberzaintza’ -Agencia para combatir la ciberdelincuencia de la que Cybasque forma parte-, uno de cada 4 delitos que se denuncian en Euskadi se perpetran a través de internet, según datos del primer trimestre de 2023.

Durante este periodo, se han producido 6.086 ciberdelitos, un 22% más respecto al mismo periodo del año anterior. La mayoría de ellos continúan siendo ciberestafas que acaparan el 88% del total de ciberdelitos:

Ciberestafas: 5.364, un 19% más que en el primer trimestre de 2022. Ciberfalsificaciones: 279, un 37% más que en el primer trimestre de 2022. Descubrimiento y revelación de secretos a través de las nuevas tecnologías: 204, un 15% más que en el primer trimestre de 2022. Ciberamenazas y Cibercoacciones: 44, un descenso del 4% con respecto al primer trimestre de 2022. Ciberdelitos sexuales: 25, un 108% más que en el primer trimestre de 2022. Ciberataques: 11, un 83% más que en el primer trimestre de 2022.

La Asociación de Ciberseguridad de Euskadi (Cybasque), se constituyó en octubre de 2020 por el impulso del Basque Cybersecurity Centre (BCSC) desde Grupo SPRI, y con el liderazgo de las empresas vascas del sector.

