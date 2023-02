Darwin colabora con Cognizant para ampliar el mercado de vehículos autónomos

El objetivo de la relación es ampliar el mercado de vehículos autónomos mediante la introducción de nuevas herramientas de gestión de vehículos y una conectividad fiable de los mismos, utilizando comunicaciones 5G y por satélite. Cognizant y Darwin están trabajando en una plataforma de seguimiento, gestión y recopilación de datos para vehículos modernos con funciones electrónicas, incluidos los CAV/COMUNICAE/

Darwin Innovation Group, empresa especializada en conectividad ubicua y desarrollo de software para vehículos autónomos, ha establecido una colaboración estratégica con la empresa mundial de servicios informáticos Cognizant. El objetivo de la relación es ampliar el mercado de vehículos autónomos mediante la introducción de nuevas herramientas de gestión de vehículos y una conectividad fiable de los mismos, utilizando comunicaciones 5G y por satélite.

Darwin es un agente del ecosistema de vehículos conectados y autónomos (CAV) en el Reino Unido y en España, con planes para expandirse, este año, a Oriente Medio y Canadá. La compañía trabaja para llevar el transporte autónomo a Málaga y colabora con Telefónica Tech en ciberseguridad de CAV desde 2021.

Con el apoyo de Cognizant y la Agencia Espacial Europea, Darwin ya gestiona el Darwin Autonomous Shuttle en Oxfordshire, el servicio de transporte autónomo de pasajeros más antiguo del Reino Unido, que se puso en marcha en el Harwell Science and Innovation Campus en noviembre de 2021.

Como parte de la colaboración, Cognizant y Darwin están trabajando en una plataforma de seguimiento, gestión y recopilación de datos para vehículos modernos con funciones electrónicas, incluidos los CAV. La app Darwin Autonomous Shuttle tracker, que recopila información utilizando esta plataforma, ya se utiliza para mostrar la posición del Darwin Autonomous Shuttle en tiempo real, utilizando las competencias técnicas y la experiencia en análisis de datos de Cognizant, proporcionando información sobre el número de plazas disponibles en la actualidad.

Se espera que la plataforma construida conjuntamente permita a las empresas recopilar y analizar datos en tiempo real sobre el funcionamiento de los vehículos de su flota para mejorar su eficiencia. Los datos se recopilarán con el objetivo de establecer nuevos ecosistemas para categorías emergentes de vehículos, como los mercados especializados de seguros, mantenimiento y venta al por menor. También podría utilizarse para el transporte público autónomo a demanda en zonas rurales, donde los servicios de transporte público tradicionales suelen ser caros.

Daniela Petrovic, cofundadora de Darwin, ha declarado: "Es un verdadero privilegio que el líder mundial del sector, Cognizant, confíe en nosotros para ofrecer juntos una tecnología de vanguardia. Los equipos de desarrollo de Darwin y Cognizant mostraron una excelente sinergia en su enfoque de la innovación, y en muy poco tiempo empezaron a ofrecer productos y servicios listos para su implantación comercial. Esperamos que, con el alcance global y la reputación de Cognizant, podamos llegar a nuevos mercados y ofrecer productos y servicios CAV a un público más amplio. Con ello apoyaremos la inclusión de la población y la sostenibilidad del transporte, objetivos que tanto Darwin como Cognizant se esfuerzan por alcanzar."

Manju Kygonahally, Head of Communications, Media and Technology for Global Growth Markets de Cognizant, ha declarado: "Cognizant sigue dando prioridad a sus objetivos aprovechando sus capacidades y alianzas en comunicaciones, medios y tecnología. La conectividad sin fisuras es un factor importante para la convergencia entre industrias. Cognizant, con su tecnología y experiencia en la industria, está colaborando con Darwin en varios casos de uso en diferentes mercados, al tiempo que enfatiza nuestro compromiso con la sostenibilidad y se centra en la reducción de las emisiones de CO2."

