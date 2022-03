Datos de distribución, la gran novedad de la renovada plataforma de datos para destinos de Turobserver

Turobserver lleva desde 2020 prestando apoyo integral a los destinos turísticos, de la mano de su plataforma de datos, sus informes de Smart Data y sus Destination Virtual Workshops, ferias virtuales a medida. Su nacimiento coincidió con la irrupción de la Covid-19, un contratiempo que supieron convertir en fortaleza poniendo en valor sus servicios y productos ante la gran necesidad de datos y de visibilidad de los destinos. Dos años después, su plataforma experimenta su primera gran renovación integral/COMUNICAE/

Cindy Johansson, Project Manager de Turobserver, afirmaba estar convencida entonces de “haber elegido el momento adecuado para salir al mercado”, pero el virus la llevó a sentir que realmente “fue el momento el que los eligió a ellos”. Y es que actualmente, superado lo peor de la pandemia, y contando entre sus clientes con destinos como la Costa del Sol, Andalucía, Madeira, Benidorm, Costa Cálida, Granada o Almería, su plataforma de Smart Data experimenta su primera gran renovación integral:

Los destinos encontrarán en ella a su mejor aliada para impulsar su posicionamiento, comercialización y reputación, así como para la toma de decisiones estratégicas.

Máximo grado de adecuación, más de 300 fuentes de información, KPIs adicionales, rediseño del look & feel, navegación más intuitiva y nuevas formas de interactuar con los datos, son algunas de las claves de esta evolución, según Cindy, acometida atendiendo a cuatro pilares básicos: datos, funcionalidad, usabilidad y diseño.

Inmersos en un sector cada vez más digitalizado, las empresas que han identificado en los datos un importante filón comercial crecen día a día. Sin embargo, como se afana en destacar Pedro Díaz Burló, fundador de la compañía: .

Empresas de datos que decidan orientarse hacia el sector turístico hay muchas, pero empresas turísticas especializadas en la extracción y monitorización de datos, como Turobserver, apenas existen.

No en vano, la fusión de su know how turístico con un alma puramente tecnológica, ha llevado a Turobserver a ser catalogada como una de las 40 empresas más innovadoras del sector, y a su consideración como finalista en la categoría de Gobernanza de los pasados AMT Smart Destinations Awards.

A lo largo de su trayectoria, como parte del grupo tecnológico Paraty World, han colaborado con más de 3000 empresas. Precisamente, la escucha activa a los distintos players del sector les ha permitido construir una herramienta que responde a necesidades reales y concretas y que, gracias a su tecnología pionera y avanzadas técnicas de web scraping, es capaz de ofrecer servicio a cualquier municipio o pedanía, aportando de forma muy ágil un dato fiable y de calidad, con el que se distancian de sus competidores.

Así, la oferta alojativa completa, incluyendo diferentes tipos de vivienda de uso turístico, la distribución por mercados y canales, la demanda hotelera, el perfil del viajero, la reputación online y la satisfacción del destino, son solo algunos de los indicadores que miden. Sus clientes actuales valoran, de acuerdo a las palabras de María José López, directora de ventas:

El modo en que la plataforma se adapta al destino, y no al revés.

Además, el hecho de contar con datos exclusivos, como los relativos a la distribución y la turoperación, se convierte en un gran valor diferencial, pues permite a los destinos “trabajar su competitividad, identificar oportunidades y debilidades en la comercialización, analizar el presente y el futuro del mercado, fomentar la co-gobernanza y favorecer la democratización del dato”, concluye María José.

Vídeos

Destination Virtual Workshops Turobserver

Presentación Corporativa Turobserver

Renovación Plataforma de Datos Turobserver



