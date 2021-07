La demanda de helados a domicilio se multiplica cerca de un 250% durante los meses de verano

Según datos de Deliveroo, los españoles aumentaron el consumo de helados en un 80% entre 2019 y 2020. El chocolate es el sabor más popular a nivel nacional y pisan fuerte sabores diferentes como la cerveza y el arroz con leche/COMUNICAE/

Llega el verano y el calor y ¿a quién no le apetece refrescarse con un helado? Lo cierto es que cuando llega junio, la demanda de helados se dispara cerca de un 250% con respecto a los meses más fríos, según datos de Deliveroo, la empresa de comida de calidad a domicilio. Pero no sólo eso, si no que los pedidos de helados a domicilio han crecido un 80% entre 2019 y 2020, algo que parece se repetirá de nuevo este año. Y no es de extrañar, porque además de refrescar, los helados aportan proteínas de alto valor biológico, calcio y vitamina B2.

El chocolate sigue siendo el rey

Si hay un sabor que triunfa en todos los rincones del país, es el chocolate, como el del Ben and Jerry’s, que además cuenta con opciones veganas. Según datos de Deliveroo es el sabor preferido en Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y Cantabria. Pero hay para todos los gustos, incluso los más extraños, porque hay quien pide tarrinas de helado de cerveza, arroz con leche, de coca de San Juan, de Gelateria Da Gallo, de hierbabuena o requesón con higo caramelizado de Bico de Xeado, o de sambayón al Pedro Ximénez de Töto. Pero no solo tienen en común el sabor más popular, sino también el día y la hora para pedir sus sabores favoritos: los sábados y domingos a las 18:00, justo para una rica merienda.

Diferencias por regiones

Por regiones, después del chocolate, los sabores de helados más populares cambian:

Parece que los madrileños son los más clásicos, porque entre sus favoritos están la fresa y la avellana, aunque también el dulce de leche y el helado de oreo.

En Cataluña también triunfan los más tradicionales como la vainilla y la fresa, y al igual que los madrileños, el dulce de leche, se cuela entre los cinco primeros.

¿Y si nos vamos a la Comunidad Valenciana? Encontraremos sabores algo diferentes, como nutella, aunque el de oreo es otro de los más consumidos.

Parece que el sabor de helado de la popular galleta ha viajado hasta el sur porque en Andalucía es el segundo más pedido, junto al de chocolate blanco.

Y en el norte, en Cantabria, una de las combinaciones más populares es avellana y limón.

“Cuando llega el verano, si hay un producto que aumenta su demanda es el helado y sobre todo, el de chocolate, que es el favorito de los españoles. Es curioso ver, sin embargo, como cada región tiene sus preferencias y también cómo siguen apareciendo nuevos e innovadores sabores que van conquistando paladares y desde Deliveroo trabajamos para ofrecer a nuestros clientes los sabores que buscan” añade Carolina Pérez, directora de comunicación de Deliveroo España.

