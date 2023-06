Dentomedic explica en qué consiste la lengua geográfica

La lengua geográfica es una condición benigna e inofensiva que rara vez afecta a las personas. Esta afección es generalmente asintomática. Sin embargo, hay ocasiones en las que puede ocasionar molestias y dolor. Por fortuna, realizar pequeños ajustes a la dieta puede evitar las molestias. Además, una visita al dentista en Palencia puede ser suficiente para aprender a lidiar con la lengua geográfica y mejorar la condición/COMUNICAE/

La lengua geográfica, también conocida como glositis migratoria benigna, es una condición que padece aproximadamente el 3% de la población. A su vez, es más frecuente en mujeres. Esta dolencia es catalogada como un trastorno o enfermedad inflamatoria que afecta a la lengua.

La característica principal de la lengua geográfica es la aparición de áreas con formas irregulares en la lengua. Esto le da a la lengua una apariencia similar a la de un mapa. Sin embargo, es importante resaltar que la zona de la lengua afectada cambia constantemente.

El patrón de la lengua geográfica se desarrolla por la inflamación de las papilas. Estas estructuras son pequeñas proyecciones de tejido ubicadas en la superficie de la lengua, las cuales le dan su textura característica. Cuando la persona padece lengua geográfica, se desarrolla un leve proceso inflamatorio que afecta a dichas papilas. Esta inflamación hace que las papilas desaparezcan, dando como resultado zonas de lengua con textura lisa y ligeramente elevadas.

Durante el curso de la enfermedad, la zona afectada migra constantemente. Esto quiere decir que el área que está inflamada puede estar completamente normal al día siguiente. Al mismo tiempo, una zona que estaba normal puede verse afectada repentinamente. Gracias a ello, el patrón de la lengua geográfica es sumamente variable e impredecible.

Generalmente, el síntoma principal de la lengua geográfica es su apariencia característica. Sin embargo, hay ocasiones en que la persona puede sentir una sensación de ardor y molestia, especialmente al comer alimentos ácidos o picantes. Por lo tanto, los dentistas en Palencia recomiendan evitar este tipo de alimentos mientras la enfermedad se encuentra activa.

Es importante resaltar que la lengua geográfica no tiene cura ni tratamiento. La enfermedad desaparece de forma espontánea. Sin embargo, el tiempo que tarda en hacerlo es variable en cada persona. En algunos casos puede durar días o meses, mientras que en otros más de un año. No obstante, la enfermedad puede volver a aparecer en cualquier momento de la vida.

A pesar de que no hay un tratamiento para la lengua geográfica, el dentista puede recetar analgésicos o enjuagues bucales específicos para aliviar los síntomas dolorosos en casos severos.

Finalmente, la causa de la lengua geográfica aún es desconocida. Por lo tanto, no hay manera de evitar su aparición. Sin embargo, se cree que puede ser una condición hereditaria. A su vez, las personas con lengua fisurada o deficiencia de vitamina B3 también podrían ser más propensas a desarrollar lengua geográfica. No obstante, la relación entre dichas condiciones aún no es bien entendida.

Se recomienda a las personas acudir a una clínica dental en Palencia si creen que padecen de lengua geográfica, especialmente ante síntomas dolorosos y molestias.

