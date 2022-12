Descubre una nueva forma de viajar

En la agencia de viajes de aventura Horizonte Paralelo encontrarás tus viajes más deseados a tu medida. Esta agencia surge con la necesidad de hacer viajes más ecológicos, responsables y sociales.

Una nueva forma de viajar es posible. Hasta ahora con la era de internet, eran los propios viajeros quienes montaban sus propios itinerarios y parecía que las agencias de viaje tenían los días contados. Hasta que descubres Horizonte Paralelo, esta agencia de viajes alternativos conecta a las personas para promover un turismo más responsable y sostenible. En su página web puedes encontrar diferentes tipos de viajes y destinos, desde viajes en grupo dónde puedes conocer gente y enriquecerte en el camino, hasta itinerarios con guía privado o viajar libremente a tu aire.

Esta nueva forma de programar tus vacaciones es mucho más sencilla , ya que expertos profesionales te ayudan a montar tu propio itinerario o te facilitan poder viajar en grupo si es eso lo que te apetece. Sigue leyendo para descubrir los beneficios de viajar con este tipo de agencias de viaje.

Beneficios de viajar con agencias de viaje online

Desde la comodidad de nuestros hogares, los viajeros modernos pueden acceder al mundo. Con viajes aéreos, terrestres, tours y cruceros literalmente a nuestro alcance mientras buscamos en Google nuestro destino de elección, es lógico que la agencia de viajes también se haya movido online. No solo podemos volar y viajar a más lugares que nunca, sino que podemos conectarnos online y ver a dónde vamos incluso antes de llegar allí.

Nuestras huellas han quedado atrás en más lugares que cualquier generación anterior y el intercambio de experiencias a través de blogs y escritores de viajes es de tal volumen que puedes encontrar todo lo que necesitas saber sobre cualquier destino.

El nuevo viajero moderno es independiente; tiempo restringido y no inclinado a buscar la comodidad organizada de la gira grupal tradicional. Estos viajeros son expertos en tecnología, expertos en la nube y si quieren respuestas, las encontrarán en internet. No es de extrañar que en lo alto de la lista de artículos esenciales para empacar para el viajero de hoy en día se encuentre el iPad, que brinda el propósito y la necesidad de las agencias de viajes digitales. La evolución de la industria de viajes no es diferente. La industria pasó por un período de verdadera independencia con los viajeros reservando todo ellos mismos. Sin embargo, muchos encontraron que la calidad y el servicio de lo que compraron no coincidía con la realidad y las reseñas a menudo no eran precisas. Sin recurso, los viajeros han regresado a las Agencias de Viajes, pero no en el sentido tradicional. Las agencias de viajes onlineahora son reconocidas como la nueva forma de reservar unas vacaciones. Los viajeros han vuelto a poner en relieve reservar en la agencia de viajes y están cosechando los beneficios de hacerlo todo por internet.

Tiempo y conveniencia

El beneficio obvio de reservar con una agencia de viajes online es el tiempo que se ahorra al visitar una tienda de agencia de viajes. Las consultas pueden enviarse a través de internet y ser muy específicas en cuanto a los requisitos del viajero. La agencia digital puede asegurarse de que obtenga la reserva adecuada para usted sin tener que examinar varios sitios web y hacer las reservas usted mismo. Los viajeros reconocen que es mucho más conveniente que un asesor de viajes experto organice sus vacaciones que ellos mismos.

Libertad en tu itinerario

El viajero moderno tiene descansos cortos para almorzar, vacaciones durante ciertos períodos y, a menudo, fechas específicas de salida y regreso. Viajes FIT significa que los itinerarios personalizados permiten fechas de salida y regreso flexibles para adaptarse al horario del viajero, no al horario del tour.

Esencialmente, los viajeros buscan libertad en su itinerario. Las agencias deben reconocer que no todos los viajeros son iguales y que cada grupo tiene su propia dinámica. La atención se centra en los viajes independientes gratuitos: el viaje de su vida y su itinerario, su presupuesto y con quién quiere ir. Todo esto lo puedes conseguir con la seguridad de que te lo gestiona una Agencia de Viajes de aventura online. La mayoría de las veces, los itinerarios se organizan para individuos, parejas y grupos en un estado completamente diferente de todo el país sin tener que reunirse una vez.

Países extranjeros

Las agencias de viajes, ya sea online o no, eliminan la molestia de reservar en países con un idioma extranjero, especialmente si nunca ha estado allí antes. Las agencias de viajes en línea todavía tienen consultores que son expertos en su campo, contactos y conocimiento de alojamiento turístico, excursiones y tours debidamente calificados y revisados. Tienen conocimiento de su destino y consejos que a menudo no puede obtener reservando usted mismo. Muchos hoteles y excursiones tienen sus propios sitios web y, por supuesto, solo le proporcionarán una descripción favorable para venderle.