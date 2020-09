Desirée Vila y Alex Roca por el empleo de las personas con discapacidad en la XI Carrera de las Capacidades

Impulsada por la Fundación Adecco y 38 empresas comprometidas, movilizará de forma virtual a empleados, asociaciones y sociedad en su conjunto para visibilizar, a través del deporte, la situación crítica que hoy atraviesan las personas con discapacidad, siendo el empleo el vehículo para no dejarles atrás. De forma telemática, Desirée Vila y Álex Roca animarán a los participantes a realizar cualquier actividad física (correr, caminar, hacer bicicleta, …) con el mensaje "Yo me muevo por el #EmpleoParaTodos"/COMUNICAE/

Impulsada por la Fundación Adecco y 38 empresas comprometidas, movilizará de forma virtual a empleados, asociaciones y sociedad en su conjunto para visibilizar, a través del deporte, la situación crítica que hoy atraviesan las personas con discapacidad, siendo el empleo el vehículo para no dejarles atrás. De forma telemática, Desirée Vila y Álex Roca animarán a los participantes a realizar cualquier actividad física (correr, caminar, hacer bicicleta, …) con el mensaje "Yo me muevo por el #EmpleoParaTodos"

La crisis económica desatada por la pandemia ha ocasionado el primer descenso en la contratación de personas con discapacidad desde 2012: en lo que se lleva de año, los contratos se han desplomado un 34,7%, exponiendo a muchas personas con discapacidad a situaciones críticas de exclusión social y pobreza. Se sigue haciendo frente a la crisis sanitaria y adentrandose de manera vertiginosa en una crisis laboral, social y económica que ha devuelto en 6 meses a cifras de desempleo similares a las de los primeros años de la crisis del 2008.

“Tras más de 2 décadas trabajando para que las personas con discapacidad fueran encontrando su lugar en el mercado laboral, las empresas y la sociedad no podemos darles la espalda en este momento. La pandemia no puede echar por tierra todos los avances que las personas con discapacidad habían ido consiguiendo, con tanto esfuerzo. En los próximos meses, hay que tomar decisiones que no pueden dejarles fuera, para evitar un retroceso que sería trágico tanto para las propias personas como discapacidad como para una sociedad que tanto necesita su talento. A través de la XI Carrera de las Capacidades queremos recordarlo”, comenta Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco.

27 de septiembre. XI Carrera de las Capacidades: por el #EmpleoParaTodos

La Fundación Adecco organiza la XI Carrera de las Capacidades que, por primera vez, se desarrolla de forma telemática a través de su página web (fundacionadecco.org/carrera-de-las-capacidades), con el apoyo, a fecha de hoy, de 38 empresas. Con sus aportaciones se apoyarán proyectos de autonomía, formación y empleo dirigidos a personas con discapacidad.

La XI Carrera de las Capacidades se convierte en una movilización que invita a miles de empleados, asociaciones, personas con discapacidad, federaciones y toda persona que quiera sumarse a esta causa, a realizar cualquier tipo de actividad física durante una hora y siguiendo un entrenamiento virtual que dirigirán dos personalidades de referencia en el mundo de la discapacidad: Desirée Vila, deportista paralímpica y embajadora de la Fundación Adecco y Álex Roca, deportista con parálisis cerebral.

El encuentro virtual tendrá lugar en la web de la Fundación Adecco fundacionadecco.org/carrera-de-las-capacidades. Cada persona podrá elegir cómo quiere movilizarse, pudiendo correr, caminar, bailar, montar en bicicleta o hacer senderismo en la montaña. Lo importante es conectarse y compartir en redes sociales su actividad con el mensaje “Yo me muevo por el #EmpleoParaTodos”.

“El coronavirus nos ha exigido reinventar la carrera y trasladarla al formato online, pero lo que inicialmente parecía una dificultad se ha convertido en una extraordinaria oportunidad para que el evento sea universal y permita participar a cualquier persona, desde cualquier punto del país. No hay límite de dorsales ni de espacio físico, solo hace falta voluntad y conexión a internet”- destaca Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco.

Por su parte, Desirée Vila, comenta que: “con este evento queremos trasladar a las empresas y poderes públicos la situación tan crítica a la que ha arrastrado la pandemia a muchas personas con discapacidad, para que no se olviden de nosotros en estos difíciles momentos. Si tradicionalmente ya encontrábamos barreras para participar plenamente en la sociedad, hoy se magnifican con la difícil situación económica y pueden perpetuar el desempleo, la dependencia y la exclusión de muchas personas con discapacidad”.

En esta línea, Álex Roca traslada que: “ahora más que nunca, los valores del deporte deben guiarnos para superar esta crisis: actitud, sacrificio, motivación o compañerismo. La XI Carrera de las Capacidades simboliza estos valores y se convierte en el mejor escaparate para demostrar que las personas con discapacidad seguimos estando ahí: hoy más que nunca, necesitamos que sigan contando con nuestro talento”.

Cómo participar

Todas aquellas personas que quieran participar en esta iniciativa, podrán inscribirse en la web de la Fundación Adecco (www.fundacionadecco.org/carrera-de-las-capacidades). El 27 de septiembre a las 10.00 Desirée Vila dirigirá un calentamiento inicial y a continuación Álex Roca realizará una carrera de 5 kilómetros desde la delegación de la Fundación Adecco en Barcelona hasta las instalaciones de la Federació Esportiva Catalana de Paralítics Cerebrals (FECPC), una de las entidades que se beneficiaran de esta iniciativa solidaria junto a la Fundación Apsuria.

¿Qué empresas están apoyando esta iniciativa?

Cisco, Adecco, Altamira, BBVA Next Technologies, COPASA, Daimler, la firma de servicios profesionales EY, FieldCore, Fira Barcelona, Inversis, Justesa Imagen, Mahou San Miguel, PepsiCo, Red Eléctrica de España, Santalucía, Patentes Talgo, VivaGym, Alain Afflelou, Alstom, Bankinter, Bilbomática, Capgemini, CDS, Cepsa, Freshly Cosmetics, Gedia, Isdefe, Kave Home, Maersk, Mimasa, PRA Health Sciences, Ricoh, Schindler, SDG Group, Sprinter JD, Unidad Editorial, Value Retail, T Systems.

Sobre Fundación Adecco

Constituida en julio de 1999, la Fundación Adecco es fruto de la Responsabilidad Social Corporativa que asume el Grupo Adecco como líder mundial en la gestión de los Recursos humanos. Su principal objetivo es la inserción en el mercado laboral de aquellas personas que, por sus características personales, encuentran más dificultades a la hora de encontrar un puesto de trabajo.

- Personas con discapacidad

- Mayores de 45 años parados de larga duración

- Mujeres con responsabilidades familiares no compartidas o víctimas de violencia de género

- Otros grupos en riesgo de exclusión social

