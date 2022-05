El despacho de abogados DLA Piper y la compañía inmobiliaria MGVM se adhieren al Código EJE&CON de Buenas Prácticas

Se unen así a otras 150 empresas de todos los sectores que han suscrito los principios del Código EJE&CON, cuya aplicación facilita la promoción del mejor talento, sin sesgos de género, a consejos de administración y comités de dirección/COMUNICAE/

Se unen así a otras 150 empresas de todos los sectores que han suscrito los principios del Código EJE&CON, cuya aplicación facilita la promoción del mejor talento, sin sesgos de género, a consejos de administración y comités de dirección

El despacho de abogados DLA Piper y la compañía inmobiliaria MGVM se han adherido al Código de Buenas Prácticas para la Gestión del Talento y la Mejora de la Competitividad en la Empresa de la Asociación Española de Ejecutiv@s y Consejer@s (EJE&CON), sumándose así a las más de 150 organizaciones de todos los sectores que han adoptado ya sus principios y recomendaciones. La adhesión supone para los firmantes un compromiso público con el fomento de la igualdad de oportunidades en el acceso a las posiciones de mayor responsabilidad.

DLA Piper ha suscrito, además, el manifiesto “Fundamentos de Igualdad”, una iniciativa a la que se han sumado en el último año una treintena de relevantes bufetes de abogados nacionales e internacionales con oficinas en España que cuenta con el respaldo del Consejo General de la Abogacía Española, los Ilustres Colegios de la Abogacía de Madrid y Barcelona, Esade Women Iniciative y la asociación Inkietos.

MGVM, por su parte, ha firmado el manifiesto “Cimientos de igualdad”, una iniciativa similar dirigida al sector de la construcción a la que están adheridas más de cincuenta empresas y que cuenta con el respaldo, entre otros, del Ministerio Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y el Ayuntamiento de Madrid.

Talento sin sesgos de generación en el sector legal

La adhesión se ha producido en el curso del encuentro convocado por EJE&CON en la sede de PwC en Madrid bajo el título “Talento sin sesgos de generación en el sector legal”, en el que han participado José María Segovia (Mutualidad de la Abogacía), Pilar Menor (DLA Piper), Leticia de Alvear (PwC) y Víctor Martínez-Simancas (Iberdrola). Han actuado de moderadoras Carmen Millán, Corporate/M&A Partner en PwC y Sonia Gumpert, socia de Monereo Meyer Abogados y exdecana del ICAM, quien ha presentado las estadísticas de una encuesta de la International Bar Association en abogados menores de cuarenta años, destacando que el 71% de los encuestados se irían de su despacho por un mejor salario y que al 41% le preocupa la conciliación.

José María Segovia, expresidente de Uría Menéndez, ha afirmado que “la forma tradicional en la que los abogados jóvenes aprendían el oficio era como de escuela medieval: el aprendiz aprendía del oficial, y el oficial, del maestro. Por eso, es imprescindible sentarse con el júnior para que aprenda el modo especial de hacer las cosas de cada despacho”.

Durante su intervención, Pilar Menor, Senior Partner de DLA Piper Spain, ha puesto de manifiesto que “hay un cambio de rol en los abogados sénior. Ahora tienen un lugar para ser embajadores de la firma, contribuir en la definición de cuestiones estratégicas como la gestión del conocimiento o el liderazgo. Hemos desarrollado programas de patrocinio de miembros de los colectivos que están infrarrepresentados donde emparejamos socios sénior con profesionales de estos colectivos para ayudarles a desarrollar su carrera y mejorar la diversidad en los órganos de decisión”.

Por su parte, Víctor Martínez-Simancas, Legal Counsel en Iberdrola, ha declarado que “los jóvenes no cambian de firma por dinero, sino por no sentirse parte del proyecto, y esto pasa cuando los líderes de las firmas no dedican tiempo a encaminarles. Para nosotros, la clave es comunicar y hacernos sentir parte del proyecto, algo a lo que necesitamos dedicarle suficiente tiempo para desarrollar la confianza entre las personas”.

Finalmente, Leticia de Alvear, Senior Associate Lawyer en PwC, ha explicado que, como cantera de talento, sus equipos están siendo permanentemente contactados por head hunters, añadiendo que “tenemos que cuidar este talento dándole un proyecto de trascendencia para participar en grandes operaciones y tener en cuenta que sus necesidades no son las mismas que las de generaciones anteriores”.

30 despachos adheridos al manifiesto Fundamentos de Igualdad

La jornada ha concluido con la entrega de los distintivos a la representante de MGVM, Marta García López, y de DLA Piper, Pilar Menor. Las 30 firmas de abogados adheridas a esta iniciativa son Alier Abogados, Allen & Overy, Ámbar Partners, Andersen, Ashurst, Auren, Bird & Bird, Broseta, Ceca Magán Abogados, Clifford Chance, Crowe Advisory, Deloitte Legal, Écija, EJASO ETL Global, EY Abogados, FinReg360, GMCP Servicios Jurídicos y Financieros, Grant Thornton, Herbert Smith Freehills, KPMG Abogados, Legal Army, López-Ibor, Martínez-Echevarría Abogados, PWC Tax & Legal, Ramón y Cajal Abogados, Sagardoy Abogados, Santiago Mediano Abogados, Mutualidad de la Abogacía y DLA Piper.

Más sobre EJE&CON:

La Asociación Española de Ejecutiv@s y Consejer@s (EJE&CON) es una organización sin fines de lucro que promueve la presencia de mujeres en puestos de alta dirección y consejos de administración. Fundada en 2015, está compuesta por más de 1200 profesionales de grandes empresas, directivos y directivas comprometidos con el talento sin sesgos de género ni de generación. Entre los proyectos más relevantes, destacan los Premios EJE&CON al Talento Sin Género, que reconocen a las organizaciones que trabajan para impulsar la igualdad, y el Código EJE&CON de Buenas Prácticas para la Gestión del Talento y la Mejora de la Competitividad de la Empresa, que cuenta actualmente con más de 150 empresas adheridas.

Más información en https://ejecon.org

