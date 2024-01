La digitalización está creando nuevos empleos tecnológicos en las industrias, según un nuevo informe de Schneider Electric

El 45% de las empresas encuestadas afirma que la digitalización será clave para la creación de empleo en las fábricas. El 70% cree que la digitalización ayudará a hacer frente a la escasez de talento. El aumento de los requisitos de sostenibilidad amplía las funciones laborales en las plantas industriales/COMUNICAE/

Un nuevo estudio de Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha revelado que casi la mitad (45%) de las empresas industriales creen que la digitalización será la razón principal por la que se crearán nuevos puestos de trabajo de tecnología operacionales (OT) en los próximos tres años.

El estudio, encargado por Schneider Electric y llevado a cabo por Omdia, líder mundial en investigación, encuestó a 407 empresas industriales, desde pequeñas y medianas hasta grandes compañías de Europa Occidental (Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España, Dinamarca y Suecia), EE.UU., China, India y el Sudeste Asiático (Vietnam, Tailandia y Filipinas). El estudio puso de relieve la magnitud de la crisis mundial de competencias industriales, siendo la adquisición de talento un reto clave para más de la mitad de los encuestados (52%).

Sin embargo, también identificó la solución a este problema. Junto con la creación de empleo, más de dos tercios (70%) de los encuestados coinciden en que la digitalización ayudará a resolver la escasez de talento, lo que pone de relieve el potencial de las herramientas digitales para ofrecer mucho más que productividad y eficiencia.

Mientras avanza la crisis de competencias, el entorno laboral industrial está experimentando rápidos cambios. Los objetivos de sostenibilidad y las tecnologías avanzadas, como la Inteligencia Artificial (IA) y los gemelos digitales, se están integrando cada vez más en las plantillas. El estudio encontró que el 45% y el 47%, respectivamente, creen que los crecientes requisitos de las empresas industriales para cumplir con los objetivos de sostenibilidad ambiental y social requerirán una ampliación significativa de los roles profesionales existentes en las plantas.

"La digitalización no solo beneficia a la productividad y a la eficiencia general. Es vital para resolver algunos de los retos centrados en las personas a los que se enfrentan las empresas industriales", dijo Ali Haj Fraj, Senior Vice President, Digital Factory, Industrial Automation de Schneider Electric. "Existe una oportunidad real para que las empresas industriales optimicen y mejoren las funciones de OT. Al reducir el tiempo dedicado a tareas administrativas y permitir que las personas desarrollen mejor su potencial, podemos resolver muchos de los desafíos clave a los que se enfrentan estas empresas y ayudar a construir un futuro más sostenible".

El futuro del trabajo en funciones operativas

La encuesta reveló que más de la mitad de los encuestados (52%) considera que la adquisición y retención de talento es un reto, pero que puede superarse, lo que demuestra que existe un optimismo compartido entre las empresas industriales en torno a la superación de los retos en materia de personal.

Tres de cada cinco (60%) encuestados creen que las funciones de los OT cambiarán en los próximos tres años, ya sea de forma moderada (41%) o significativa (19%). Además, una gran mayoría (73%) está de acuerdo en que la digitalización cambiará sustancialmente la naturaleza del trabajo en los próximos tres años. Tres de cada diez (31%) consideran que las funciones de control de calidad serán las que más aumenten o mejoren con la digitalización.

La encuesta también reveló que, en los próximos tres años, las empresas industriales esperan que se requieran nuevas competencias en áreas como la programación y la integración de la robótica (el 49% de los encuestados afirma no tener competencias en este ámbito o tenerlas insuficientes) y el procesamiento, la visualización y el análisis de datos (de media, más del 30% no tiene competencias en estas áreas o las tiene insuficientes). Mientras que los encuestados afirman dar prioridad a la inversión en procesamiento, visualización y análisis de datos, la programación e integración de la robótica sólo se considera una prioridad media para casi la mitad de los encuestados. Por lo tanto, una recomendación clave del estudio es que las empresas industriales trabajen con partners de todo el ecosistema industrial que puedan ayudar a cubrir los déficits de habilidades tecnológicas con soluciones, formación y otras capacidades para preparar a su mano de obra para el futuro.

"La cambiante naturaleza de la fuerza laboral industrial exige, y exigirá cada vez más, inversión en digitalización para capacitar al personal y mejorar la productividad y eficiencia", dijo Alex West, Senior Principal Analyst, Industrial IoT and Sustainability en Omdia. "Si no lo hacen, el impacto a largo plazo, más amplio y grave, será en la innovación y en la incapacidad para mitigar la escasez de talento".

El informe completo, titulado The Future of Work in Industry, puede consultarse aquí.

