La doctora en Medicina e Influencer Yaquely Cabrera alcanza el millón de followers en su cuenta de Instagram

Una historia única Yaquely Cabrera es una mujer de color, de la mitad de una isla perdida en las Antillas mayores llamada República Dominicana, que emigró a España donde se ha posicionado como una de las voces más autorizadas en el mundo de la salud laboral a través de su cuenta de Instagram @yaquelycabrera

Salud, moda, tendencias, la vida aprovechada hasta la última gota, felicidad y comunidad. Estos son los ingredientes del éxito de la Dra. Yaquely Cabrera, una influencer 'atípica' que acaba de alcanzar el millón de seguidores en Instagram.



Esta médica dominicana, residente en España, ha sabido entender como nadie el poder de las redes para difundir e información sobre la salud... a la vez que conecta con decenas de miles de personas en todo el planeta gracias a abrir las ventanas de las redes de par en par a su propia vida.



Gracias esta combinación, que mira los contenidos divulgativos desde una perspectiva más humana, Yaquely Cabrera se ha convertido en un referente en la red social dedicada a la salud y vida diaria.



En sus publicaciones se encuentra de todo: viajes, información sanitaria, momentos de su vida más íntima... Y este es el motivo de su éxito.



Desde el inicio de su actividad en redes, esta médica e influencer se propuso llevar la sanidad a la audiencia, "sin ser demasiado técnica o aburrida y... ¿Qué mejor que ponerle cara a tu doctor y saber de su día a día para 'enganchar' y que los consejos sean mejor recibidos?", reconoce la sanitaria dominicana, que ha trabajado como médica jefa coordinadora de Amazon España.



Es la médica colaboradora del grupo Planeta en la sede central en Madrid, ademas de ser parte del equipo médico de la Fraternidad-Mupresa, donde se encarga de los seguimiento de las bajas médicas por contigencias comunes en su sede central en Madrid, esta doctora ha conseguido visibilizar dolencias como la amigdalitis, el trastorno por déficit de atención o la anemia, tan cotidianos, de manera muy natural, con un lenguaje cercano y para todos los tipos de público.



Una influencer total: #QuieroCuidarte

Un simple repaso al feed de @yaquelycabrera permite darse cuenta de que esta sanitaria es una influencer total: este mismo 2023 ha estado en la semana de la moda de Londres, una cita a la que no falta ningún año y que cuenta, como otros muchos viajes, en su Instagram o en su canal de Youtube, El reino de Yaquely.



Todo ello forma parte del Reino de Yaquely Cabrera, que demuestra a sus seguidores que las enfermedades son solo uno de los problemas que causan infelicidad y que al bienestar físico hay que sumar el mental, aportando al día a día cosas que estimulen, hagan disfrutar y compartir con los demás.



Sin duda, esta tendencia, cada vez más seguida por otros sanitarios que están descubriendo este modo de comunicar mejor su trabajo y vida, hace de Yaquely Cabrera una de las grandes referentes de la red social en España.



La suya es una historia única, la de una dominicana que no para, que no deja de inventar fórmulas de acercarse a sus pacientes y que, siendo una mujer de color de una pequeña isla perdida, ha podido conseguir posicionarse como una de las voces más autorizadas del mundo de Internet en temas como la salud, los viajes y la moda, alguien que conviene seguir para estar al día.

