¿Dónde se piden más préstamos por Internet? Monedo Now publica su Mapa de Préstamos en España

El mapa da resultados del número de préstamos anuales solicitados en Monedo Now por municipio indicando si están por encima o por debajo de la media, que sitúa en 7 préstamos por cada 1.000 habitantes. Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria, Valencia y Zaragoza, son las ciudades donde se piden más préstamos online. El análisis también incluye el perfil de los usuarios que requieren este tipo de financiación: hombres, trabajadores, sin hijos de 30 a 39 años

Monedo Now, empresa proveedora de financiación online, ha lanzado el Mapa de Préstamos en España en el que, a través de su web, se puede acceder a datos de préstamos anuales solicitados desde cualquier municipio español.

A partir de los datos de solicitudes recibidas en un año a través de su web www.monedo.es/now la empresa ofrece cifras de cada uno de los municipios españoles en los que se han solicitado préstamos personales online y a su vez ofrece el ranking de las 20 ciudades donde se ha visto una mayor demanda. En el top 10 se sitúan Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria, Valencia, Zaragoza, Sevilla, Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife, Málaga y Hospitalet de Llobregat.

A este top 10 le siguen municipios donde las peticiones se sitúan por encima de los 1.500 préstamos solicitados al año y son: Alicante, Badalona, Terrasa, Vigo, Sabadell, Gijón, Móstoles, Fuenlabrada, Valladolid y Alcalá de Henares.

Para ver otros municipios consultar aquí: Mapa de préstamos en España.

El perfil del solicitante: Trabajador, hombre, de 30 a 39 años y sin hijos

Según el análisis de de Monedo Now, el perfil medio del solicitante de estos préstamos online coincide en su mayoría con un hombre, trabajador por cuenta ajena, de 30 a 39 años y que no tiene descendencia.

Por situación laboral

La mayoría de solicitantes de préstamos declaran ser trabajadores o empleados por cuenta ajena con una cuota del 73,59%. A estos le siguen los pensionistas representando un 11,51%, los autónomos con un 7,49%, los desempleados con un 6,45% y los estudiantes que solo ocuparon el 0,88%. A esto se le suma un 0,08% que no declaró su estado laboral en el formulario de solicitud.

Por situación edad y género

Atendiendo a la edad, el análisis muestra que los solicitantes de entre 30 y 39 años son los que han demandado un mayor número de préstamos online en España con un 31,88% de las peticiones realizadas; seguidos de los usuarios de entre 40 y 49 años, que representan el 26,51% y los de 20 a 29 años con un 21,80%. A partir de estas edades las solicitudes descienden, ya que los usuarios de entre 50 a 59 años han representado el 12,92% y los de 60 y más sólo un 6,02%. Los jóvenes de 18 a 19 solo han solicitado un 0,79% y hay un 0.08% que no ha indicado la edad en el formulario.

Por situación familiar

Más de la mitad de los solicitantes (54,22%), declararon no tener descendencia en el apartado de situación familiar, mientras que casi un cuarto declaró tener un hijo/a (24,44%). Solo un 3,86% afirmó tener 3 hijos y el resto, con muy bajos porcentajes, afirmaron tener 4 y más.

Sobre Monedo Now

Monedo Now es una empresa financiera que ofrece su servicio de préstamos completamente online. Los préstamos de Monedo Now comprenden cantidades de entre 750 y 5000 euros a devolver entre 6 y 48 meses.

Con el fin de ofrecer un servicio transparente y ganar la confianza de sus clientes, Monedo Now lanza varios estudios al año analizando sus datos propios de solicitudes y tratando temas de interés para sus usuarios tales como: 'Préstamos en la Declaración de la Renta', 'Préstamos en Navidad y la cuesta de enero' y 'Tendencia en la demanda de préstamos', entre otros contenidos publicados de forma regular en su web.

