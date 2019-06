Doonamis, la primera empresa en financiar el desarrollo de Apps para emprendedores

La empresa especializada en el desarrollo de aplicaciones móviles, ha sorprendido al mercado con su nuevo servicio de financiación de proyectos/COMUNICAE/

A lo largo de los años de experiencia en el servicio de desarrollo de aplicaciones móviles, Doonamis se ha posicionado como una empresa de referencia en el sector superando el millón de euros de facturación en su último ejercicio y con una cartera de clientes formada por grandes empresas y start-ups.

A raíz de los múltiples proyectos realizados, Doonamis ha ido ampliando su actividad para ofrecer un completo abanico de servicios que permita a sus clientes obtener su aplicación móvil con la máxima calidad y garantía. En este sentido, Doonamis desde hace años decidió ofrecer a sus clientes los servicios de certificación técnica, traducción, redacción de condiciones legales, publicidad y marketing (ASO) en todas las aplicaciones móviles que desarrolla. Pero en algunos casos los proyectos de desarrollo de apps no son viables, puesto que crear una aplicación móvil es un reto ilusionante y motivador, pero a la vez, supone una inversión económica que a veces no es asumible por parte del emprendedor. Con el foco en este problema, Doonamis ha decidido incorporar en sus servicios la posibilidad de financiar, total o parcialmente, el desarrollo de una app, lo que abre la posibilidad a que muchos emprendedores que no pueden iniciar su proyecto por falta de inversión, ahora puedan hacerlo. Doonamis espera que con esta medida, muchas de las ideas de apps que existen, se puedan realmente llevar a cabo y dinamizar aún más el ecosistema emprendedor nacional.

Si se tiene un proyecto en mente y aún no se ha decidido lanzarse a desarrollarlo, gracias a Doonamis se dispone de un servicio completo para hacerlo realidad con total garantía y calidad. Si se está interesado, se puede contactar con la empresa y realizarán un análisis personalizado.

