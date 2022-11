Dr. Umar Saeed: "Pakistán corre el riesgo de enfrentarse a otra ola de Covid"

Los informes de Pakistán han reflejado que la república del sur de Asia está lejos de la total erradicación del coronavirus/COMUNICAE/

Los informes de Pakistán han reflejado que la república del sur de Asia está lejos de la total erradicación del coronavirus

El Dr. Umar Saeed, reconocido especialista pakistaní en enfermedades infecciosas, ha declarado recientemente en una entrevista que las oleadas de coronavirus pueden haberse detenido en el país, pero que aún no han terminado. El Dr. Saeed ha contribuido en gran medida al campo de la medicina molecular y tiene una formación de doctorado y postdoctorado en Corea del Sur.

"Las mutaciones no pueden predecirse completamente en términos de letalidad y tasa de propagación, ya que son específicas del origen de replicación", dijo el Dr. Saeed en una entrevista reciente sobre la propagación de la pandemia en Pakistán. "Por ejemplo, la variante Omicron no era tan letal como el SARS-COV2, pero tenía una tasa de infección más rápida, lo que, en efecto, puede aumentar la tendencia de los virus a mutar, y también hace ineficaz la capacidad de las vacunas", añadió. Según el Dr. Saeed, la investigación también sugiere que se necesitan dosis de refuerzo para mantener los anticuerpos a lo largo del tiempo, si se quiere mantener la inmunidad.

Al tiempo que compartía sus valiosas ideas sobre la propagación de la pandemia, también dijo que, dado que el invierno ha empezado a entrar, es probable que aumente el riesgo de infecciones, lo que podría dar lugar a un aumento de las posibilidades de que no se detecten los virus y de que se entremezclen otros virus, como el de la gripe, etc. Esta misma situación se produjo el año pasado, cuando llegó la temporada de invierno, y muchos pakistaníes sufrieron una amplia variedad de enfermedades, entre ellas el COVID-19.

Además, el Dr. Saeed también tiene formación en investigación clínica en Harvard (Estados Unidos). Además, también ha estado asociado a la FPH del Royals College del Reino Unido. Al compartir sus ideas sobre el resurgimiento del coronavirus en Pakistán, también dijo que, "como el virus se basa en el ARN, tiene un alto potencial de mutar y, por lo tanto, las vacunas que están actualmente disponibles en el mercado no pueden cubrir todas las variantes de Sars-Cov2".

"Por lo general, el riesgo de coinfección es escaso, ya que el virus ocupa la célula para proliferar. Pero en los casos de coinfección las vacunas no pueden hacer mucho, ya que no existen sistemas de detección", dijo el Dr. Saeed. "Se deben tomar medidas preventivas adicionales en la época de invierno y se recomienda al público que mantenga las medidas de precaución anteriores de distanciamiento social, uso de mascarillas, uso frecuente de desinfectantes, control de la tasa de casos de Covid y otras medidas de prevención adecuadas", añadió. El especialista dijo que "los niños de todas las edades no están totalmente vacunados, por lo que la posibilidad de que se les contagie la infección sigue siendo la misma, por lo que la vigilancia de la conducta pública es muy necesaria".

Fuente Comunicae