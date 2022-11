La Dra. Mary Meskhely comparte sus secretos para cuidar la piel en otoño

La piel es el órgano que más refleja el estilo de vida y que depende de factores externos como los cambios de estación. Con la llegada del frío y sus efectos (viento, sequedad provocada por la calefacción, etc), la dermis se vuelve más sensible y susceptible a presentar rojeces, descamación, irritación o infecciones. Mary Meskhely, Dra. en farmacia y directora creativa de la firma de alta cosmética, Delfy, comparte sus cuidados imprescindibles para asegurar un aspecto saludable, joven y luminoso/COMUNICAE/

La piel es el órgano que más refleja el estilo de vida y que depende de factores externos como los cambios de estación. Con la llegada del frío y sus efectos (viento, sequedad provocada por la calefacción, etc), la dermis se vuelve más sensible y susceptible a presentar rojeces, descamación, irritación o infecciones. Mary Meskhely, Dra. en farmacia y directora creativa de la firma de alta cosmética, Delfy, comparte sus cuidados imprescindibles para asegurar un aspecto saludable, joven y luminoso

Dieta sana y equilibrada. Los hábitos alimenticios influyen en el organismo, tanto por fuera como por dentro. Por eso es tan importante mantener una rutina que incluya alimentos como el pescado, la carne, la fruta, la verdura, etc, para lucir siempre una piel bonita.

Beber mucha agua. Suena a tópico, pero lo cierto es que no se ingiere la cantidad suficiente al día y este gesto ayuda a expulsar las toxinas acumuladas en el organismo, a la vez que mantiene las células hidratadas, evitando que la piel se seque.

Limpieza como base fundamental para preparar la piel. Un buen peeling ayudará a eliminar todas las toxinas sobrantes y pieles muertas acumuladas durante el verano debido a los efectos del sol, el salitre, la polución, etc, dejándola preparada para esta nueva estación.

Cuidar el contorno de los ojos. Para proteger esta delicada zona del viento y del frío otoñal, es recomendable llevar gafas de sol para salir a la calle, además de utilizar una crema hidratante diaria y específicamente diseñada para esta zona facial.

Usar siempre sérum. Es el producto estrella de una marca cosmética: su néctar y, por supuesto, el secreto de toda buena piel. Es un tratamiento que ofrece resultados visibles en muy poco tiempo. Además, sirve para tratar condiciones específicas de la dermis. Actúa directamente sobre el problema a tratar: luminosidad, firmeza, hidratación, exceso de sebo…Es una forma de ofrecer al cutis una nutrición intensa gracias a un cosmético concentrado.

Agua templada. Al lavarse la cara hay que tener en cuenta que el agua fría es perfecta para la piel, aunque la templada resulta la idónea durante esta época del año.

No abusar de la calefacción. El otoño es la época en la que uno se empieza a resguardar del frío bajo el confort de la calefacción, pero esto no es del todo bueno. El calor reseca el ambiente y, con ello, la piel, por lo que no es recomendable abusar de ella.

Proteger la piel del viento. El frío y la exposición al viento hacen que la piel sufra, la capa más externa se ve afectada, sufre deshidratación, pierde sus aceites naturales, se hace más fina y queda más expuesta a infecciones e irritación. Para proteger el cutis es indispensable ser muy disciplinado con la higiene facial y mantener la hidratación a raya, incluyendo en la rutina productos que contengan ingredientes muy nutritivos como el aloe vera. Un foulard también puede ser un gran aliado en esta misión.

Masajear y estimular la piel. Esta es una muy buena costumbre para facilitar su circulación. Proporciona una sensación placentera, de relajación y confort y, además, también calma, ayuda a cuidar la apariencia del rostro y reduce las tensiones del día a día. Un accesorio indispensable en cualquier neceser en un rodillo de jade o cuarzo.

Abandonar los vicios. Son malos para todo, pero para la piel lo son aún más. Le provocan sequedad o acentúan las arrugas. Por ello, lo mejor es aprovechar que, en otoño, se lleva una rutina más estricta para dejar atrás todos los malos hábitos.

LOS IMPRESCINDIBLES DE MARY MESKHELY EN OTOÑO

Blemish Control Royal Sérum

Sérum mágico con ingredientes naturales, que corrige y previene la aparición de manchas, proporcionando a la piel un tono más luminoso y uniforme.

Su fórmula asocia: la eficacia del extracto de Margarita, consiguiendo una reducción de la actividad de los melanocitos. El Almidón de Maíz, con propiedades suavizantes y antiinflamatorias. Manitol para estimular la regeneración celular y proteger el ADN de las células. Y la Vitamina E, potente antioxidante, mejora la nutrición y la elasticidad combatiendo la aparición de arrugas finas y líneas de expresión.

PVP 41,80 euros

Crema-gel reafirmante con caviar

Tratamiento restaurador, revitalizante y rehidratante. Una nueva crema, presentada en esferas suspendidas en gel con ácido hialurónico. Enriquecida con extracto de caviar que contribuye a frenar el proceso de envejecimiento.

PVP 38 euros

Gel contorno de ojos con caviar

Indicado para tratar la delicada zona del contorno de ojos. Fórmula presentada en esferas suspendidas en gel con ácido hialurónico. El caviar es el absoluto protagonista de este tratamiento. Minimiza arrugas, regenera y repara la piel. Además, mejora la apariencia de las bolsas y ojeras. Ideal prevenir los signos de la edad.

PVP 34 euros

Acerca de Mary Meskhely

Mary Meskhely es una de las más brillantes especialistas en dermocosmética a nivel internacional y su rigor, le ha hecho merecedora de un gran reconocimiento como Beauty Coach. Es doctora en Farmacia y directora creativa de Delfy, la marca de alta cosmética natural unisex y cruelty free de lujo asequible, que ofrece una amplia variedad de maquillaje y cosmética para el cuidado corporal, facial y de las uñas, para todos los públicos.

Como ella misma indica, la clave de su éxito reside en saber relacionarse con las personas. Meskhely es experta en skincare y viaja por los 5 continentes, conociendo las técnicas e ingredientes más avanzados para el cuidado de la piel, adelantándose a las tendencias de cada país y siempre de la mano de la sostenibilidad, la eficacia y la funcionalidad. Con un espíritu comprometido, perfeccionista e innovador ha logrado en pocos años que su firma se comercialice en más de 25 países, y su trabajo y su continua formación le han convertido en la actualidad en un referente y en una verdadera Beauty Trainer.

