Drip&Fresh propone la nebulización como solución para frenar los efectos del calor

Junio será el mes más seco y caluroso que se recuerda desde que se empezaron a registrar datos. Los telediarios ya están abriendo alertando a la población y haciendo especial hincapié en evitar las horas centrales del día. Rogando a niños y ancianos que se mantengan hidratados y alejados del sol. Pero, ¿quién puede tener a los niños alejados del sol en verano durante no más de unos minutos?

Las temperaturas esta semana superarán los 40ºC en el centro y sur peninsular.

Si huir a la playa o la piscina no es una opción, se deberán extremar las precauciones. He aquí algunos consejos que no todo el mundo cuenta.

En caso de querer disfrutar de tiempo al aire libre, en casa, con los niños y mayores, de una forma mas segura, e incluso divertida, existen sistemas de nebulización de agua como una solución con muy buenos resultados a la hora de bajar la temperatura exterior. Es algo habitual en las terrazas más frecuentadas, en los centros comerciales y en parques de ocio. Además, es algo cada vez mas habitual disfrutar de este tipo de instalaciones en el ámbito doméstico. Pero antes de nada, ¿cómo funciona la nebulización?

La nebulización. “Nubes” de frescor que evitan el calor

Se trata de un circuito hidráulico (tubo + líquido) que mediante la presión, hace salir el agua por toberas (boquillas con orificios diminutos) que consiguen atomizarla en multitud de partículas. Estas micro-gotas en contacto con el aire seco y caliente, se evaporan al instante, robando calor del propio ambiente y haciendo bajar la temperatura circundante de manera inmediata.

¿Que tipos de sistemas de nebulización existen?

Los sistemas de nebulización se dividen en dos tipos: de baja y de alta presión. El principio de funcionamiento es similar pero los componentes y la eficiencia de ambos sistemas son muy diferentes.

Los sistemas de baja presión o “domésticos”, toman el agua directamente de la red de abastecimiento y funcionan con la misma presión de la red o con una pequeña bomba (opcional) que impulsa el agua hacia las toberas con una presión entre 6 y 12 bar. La presión mínima de funcionamiento es de 3,5 bar para conseguir que el agua salga nebulizada por las boquillas. Parece evidente que a mayor presión, mejor será la nebulización y efectivamente así es. Estos sistemas domésticos tienen un fin puramente recreativo.

Los sistemas de alta presión o “profesionales” requieren obligatoriamente de un equipo de presión, o bomba hidráulica, que impulse el agua en el sistema, a presiones de entre 50 y 70 bar. Con ello se consigue una nebulización muy eficaz, aumentando la eficiencia en el enfriamiento. Si bien también aumentamos considerablemente el presupuesto de la instalación.

¿Cuales son las ventajas e inconvenientes de cada sistema?

Los sistemas de baja presión son más económicos ya que los materiales utilizados no están concebidos para trabajos en presión, pero solucionan perfectamente el problema del calor. Tienen el inconveniente de no conseguir un tamaño de gota mínimo, por lo que se puede notar una finísima lluvia cuando se nebuliza. Además, las toberas de baja presión gotean de manera habitual, aunque existen válvulas antigoteo (opcionales) que eliminan este problema.

Los sistemas de alta presión obviamente son más caros, al necesitar un equipo de alta presión y accesorios fabricados en materiales que aguanten presiones superiores a los 80-100 bar. A cambio las gotas serán tan pequeñas que se evaporarán prácticamente al instante, no llegando a notar el agua. Tan sólo una brisa fresca. Con la llegada de las nuevas tecnologías, estos sistemas se han hecho domotizables, lo que permite su uso desde el teléfono móvil.

Las toberas que se usan en alta presión, llevan incorporado el sistema antigoteo, cortando la nebulización en el momento exacto y evitando mojarse. Estos sistemas son mucho más modulares y pueden adaptarse a cualquier situación donde sea necesario bajar la temperatura y/o aumentar la humedad. Teniendo presente que no mojan, son los sistemas elegidos en hostelería, paisajismo y restauración.

SOBRE Codex Experience

Codex Experience es una compañía española, ubicada en Madrid y formada por profesionales que se dedican desde hace más de 40 años al desarrollo de sistemas hidráulicos.

Sus orígenes proceden del diseño de instalaciones de riego por aspersión y de equipos de bombeo, pero en los últimos 8 años se han centrado en el desarrollo de sistemas de nebulización, tanto domésticos como profesionales.

Actualmente fabrican e importan una gran variedad de artículos con los que cubrir casi todas las necesidades de los instaladores.

Proveen material de nebulización a los principales actores de este excitante mundo dedicado a la climatización de exteriores y exportan a países del entorno, así como a América del Sur y a los Emiratos Árabes.

Como fabricantes, evolucionan sus productos constantemente, no solo buscando mejoras funcionales sino además contemplando cualquier modificación o variación de los artículos en función de las necesidades los clientes.

