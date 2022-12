Ducreams, el distribuidor de CBD que llega a farmacias y herbolarios

El crecimiento de los remedios naturales en España posibilita que el mercado de productos CBD llegue a farmacias y herbolarios de la mano de Ducreams, empresa vasca dedicada a la investigación y distribución de productos derivados del cannabidiol/COMUNICAE/

El crecimiento de los remedios naturales en España posibilita que el mercado de productos CBD llegue a farmacias y herbolarios de la mano de Ducreams, empresa vasca dedicada a la investigación y distribución de productos derivados del cannabidiol

La medicina alternativa natural está en crecimiento y muchas farmacias españolas apuestan por productos derivados del cannabidiol para paliar los efectos de algunas enfermedades como la epilepsia, la esclerosis múltiple o la artritis.

Las tiendas de dietética y herbolario han tenido una mayor facturación tras la pandemia del Covid-19. Esto se debe a la preocupación masiva de la población por la salud y los remedios naturales después del confinamiento.

En este sector está incluida la tienda CBD, como Ducreams en el País Vasco. Esta marca española, aparte de tener una producción y envasado ecológico, ha centrado su foco en distribuir sus productos CBD por farmacias y tiendas de todo el país.

Su canal de distribución pretende hacer eco del aceite CBD y las gominolas CBD como alternativa a químicos que crean efectos secundarios como insomnio o adicción. Su valor diferencial es la producción respetuosa con el medio ambiente, el uso de energías renovables y su embalaje ecofriendly.

La visibilidad de Ducreams en redes sociales y la repercusión que tienen los embajadores de su marca en las comunidades online, han proporcionado la expansión de la primera tienda CBD española con producción propia. Ahora, su eje central está dirigido al sector farmacéutico, con vistas a que el próximo año 2023 aumente el conocimiento social sobre los beneficios del cannabidiol en diferentes afecciones.

Los resultados de algunos sondeos, como el de Too Good To Go, muestran que durante el 2022 un 42% de la población española ha asegurado ser más sostenible y responsable en el día a día. Estos datos han estimulado a empresas como Ducreams a seguir con la investigación de las ventajas del CBD y sus múltiples aplicaciones.

Otros datos exponenciales que motivan el crecimiento del negocio del CBD son los publicados el pasado año 2021 por la Unidad de Información de la Transparencia del Ministerio de Hacienda y Función Pública, que indican que alrededor de 10.500 empresas se dedican a las terapias naturales en España con 62.000 empleados aproximadamente.

Este nicho de mercado abre nuevas posibilidades para las empresas CBD como Ducreams, que están realizando estudios sobre diversas posibilidades con la intención de sacar al mercado nuevos productos que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas.

