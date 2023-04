Ebolution a la vanguardia del e-commerce con un generador de descripciones basado en Inteligencia Artificial

Ebolution presenta el 28 de abril su generador de descripciones de productos para e-commerce, una nueva tecnología que utiliza la API de ChatGPT y que mejora el catálogo completo de miles de productos en unos minutos. Esta herramienta innovadora se suma a la presentada el pasado mes de febrero por Pablo Renaud, EcommCanvas. Ambas tecnologías mejoran y optimizan cualquier negocio electrónico de manera eficiente en un solo clic, sin esfuerzo y sin importar el número de productos del catálogo. Informa EKMB/COMUNICAE/

Ebolution presenta el 28 de abril su generador de descripciones de productos para e-commerce, una nueva tecnología que utiliza la API de ChatGPT y que mejora el catálogo completo de miles de productos en unos minutos. Esta herramienta innovadora se suma a la presentada el pasado mes de febrero por Pablo Renaud, EcommCanvas. Ambas tecnologías mejoran y optimizan cualquier negocio electrónico de manera eficiente en un solo clic, sin esfuerzo y sin importar el número de productos del catálogo. Informa EKMB

La innovación constante es el mejor as en una empresa, "si no innovas desapareces". Las nuevas tendencias tecnológicas son aplicables a casi cualquier sector, por supuesto también al e-commerce o comercio electrónico; si bien, están condicionadas por el imparable avance de las herramientas basadas en Inteligencia Artificial (IA). Su incorporación en los procesos es indiscutible, de no hacerlo, otros lo harán, "te relegarán y desaparecerás".

La implementación de la IA al e-commerce mejora de manera notable el contenido, la creatividad, la productividad y la eficiencia creatividad. Hoy, no sirve crear una tienda online más, hay que destacar y diferenciarse del resto de competidores y, además, saber comunicarlo al cliente objetivo. Una tarea nada fácil, en un mercado cada vez más saturado. En estas cuestiones, de excelencia, crecimiento e innovación, trabaja ebolution, agencia experta en diseño, construcción y optimización de canales digitales B2C y B2B, lleva más de doce años ayudando a los clientes a obtener y mejorar los resultados de sus proyectos de negocio online, además es partner oficial de Adobe-Magento, BigCommerce y Mirakll.

El departamento de I+D de Ebolution sigue innovando para ofrecer las mejores herramientas a los clientes y a sus tiendas online con el fin de conseguir la excelencia en la experiencia de usuario. De hecho, en los últimos meses, ha presentado dos innovaciones tecnológicas: la metodología EcommCanvas, en febrero, y el Generador de descripciones de productos para e-commerce, en marzo. La tecnología EcommCanvas tiene por objeto mejorar la competitividad de la venta online. Esta herramienta ayuda a encontrar los elementos diferenciadores respecto a terceros y, después, los trabaja de la mejor manera posible para maximizar el impacto, alcance, conversión y fidelización de la marca en los canales digitales. EcommCanvas facilita adentrarse en la competitividad, innovación y estrategia del proyecto de venta online. En cuanto al Generador de descripciones de productos para e-commerce es un producto, basado en IA, que busca mejorar de manera muy sencilla y rápida las miles de descripciones de productos repetitivas, incompletas y monótonas que tienen los e-commerces españoles en la "long tail" de sus catálogos Hoy en día, los clientes B2C y B2B buscan en los catálogos información sobre productos para comprar en línea. Un catálogo de comercio electrónico, bien administrado, organizado y claro, es una herramienta sinigual para generar mayor confianza, ser más competitivo, satisfacer las expectativas de los clientes y obtener mejores resultados.

El Generador de descripciones de productos para e-commerce, desarrollado por ebolution enriquece el catálogo de forma masiva. Esta tecnología contiene una hoja de Google Sheets, unas fórmulas basadas en ChatGPT, miles de filas para pegar en el catálogo... y todos los productos mejoran en un momento, según las instrucciones (mejora de conversión, descripción detallada, variación de textos...). Las posibilidades de la plantilla son enormes, sólo tienen que ir modificando la instrucción con ChatGPT y arrastrar las fórmulas para generar los textos. También se puede dar al sistema una URL de producto (o cientos de ellas) y pedir que genere una descripción del producto desde cero, partiendo de una foto, el título del producto y lo que haya en la página. El Generador de descripciones de productos para e-commerce crea fácilmente y de forma masiva: fichas de producto con contenido original y con el detalle deseado; páginas de categoría con textos únicos para mejorar el SEO y contenidos de cualquier tipo, con texto plano, formateado, o incluso HTML.

El próximo 28 de abril, Ebolution organizará un evento para enseñar a sus clientes el Generador de descripciones de productos para e-commerce. Una nueva tecnología que utiliza la API de ChatGPT y que consigue mejorar el catálogo completo de multitud de productos en sólo unos minutos al usar las mejores técnicas de conversión y copywriting, con las que GPT-4 ha sido entrenado. No cabe duda de que la IA y el ChatGPT tendrán un impacto significativo en el e-commerce al proporcionar un servicio de atención al cliente más eficiente y personalizado.

En el e-commerce, desde un punto de vista estratégico, señalan en ebolution, es clave ser capaces de analizar, anticipar, reaccionar, y generar los cambios que marque el mercado. Los beneficios y ventajas de las nuevas herramientas y tecnologías son incuestionables, permiten desarrollar una propuesta de valor diferente para mejorar, innovar y competir frente a terceros. Afirmaba Bill Gates, "si tu negocio no está en internet, no existía". Ahora, "si no innovas, te mueres". En esta era, los cambios significativos son muy muy rápidos, de un mes para otro. En el e-commerce 'Resiliencia e Innovación' han de ser constantes y darse en tiempo y forma para ser competitivos y eficientes.

Ebolution: agencia digital de e-commerce y marketing online especializada en crear soluciones de comercio electrónico innovadoras para ayudar a las empresas a prosperar en el negocio digital. "Nuestro equipo de desarrolladores y diseñadores está orientado a crear plataformas de comercio electrónico personalizadas, que brinden las mejores experiencias de usuario, aumenten las conversiones e impulsen las ventas online. Con tecnología de vanguardia, prácticas líderes en la industria y un servicio al cliente excepcional, estamos comprometidos a ayudar a nuestros clientes a lograr sus objetivos de negocio".

