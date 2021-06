Ecoducha, el cambio perfecto para el baño

¿Es el momento de una ducha más accesible y segura? Cada vez son más los españoles que deciden transformar su baño de casa sustituyendo la bañera por un plato de ducha/COMUNICAE/

¿Es el momento de una ducha más accesible y segura? Cada vez son más los españoles que deciden transformar su baño de casa sustituyendo la bañera por un plato de ducha

Los gustos y necesidades pasan por constantes cambios a lo largo de los años, las prioridades ya no son las mismas que antes y esto también incluye a los hogares. Es importante recordar que el tiempo también pasa por las viviendas y que a menudo requieren de obras o cambios que mejoren su estado y mantenimiento, además de que se adapten mejor a la estética que uno busca.

El convivir con una pandemia y con los distintos procesos de confinamiento ha provocado que estas reformas en el hogar hayan aumentado y se hayan popularizado durante este último año. Ha habido tenido más tiempo para decidir que es lo que se necesita, qué elementos necesitan modificarse o sustituirse y cómo hacer de una casa un hogar en que sentirse a gusto. Las reformas en el baño suelen ser de las más comunes, además de que es uno de los espacios que más se utiliza por lo que puede resultar un proceso algo incómodo.

Para Ecoducha adaptarse a las necesidades de sus clientes y ofrecer el mejor servicio es primordial. Cuenta con un grupo de profesionales que se centra en mejorar el bienestar y la calidad de vida de los usuarios, pues se trata de hacer del baño un lugar más accesible y seguro para todos los miembros de la familia, a pesar de que sus principales clientes son las personas mayores y las personas con algún grado de dependencia. El producto de Ecoducha aporta soluciones para ellos y su finalidad es proporcionar más independencia.

Hacer una reforma de bañera a pesar de que sea sencilla o pequeña puede ser muy tedioso. Si ya has realizado algún tipo de obra en casa, es sabido que normalmente llega a ser un proceso algo pesado e incluso molesto, sobre todo si se realiza durante un periodo largo de tiempo. Ecoducha se compromete a realizar la reforma del baño en menos de 8 horas, en este tiempo se realizará el cambio de bañera por plato de ducha y junto con el servicio de desescombrar, ganando en confort, belleza y modernidad gracias a su sistema de ducha integral. Una bañera en muchos casos no es cómoda para el día a día pues históricamente hablando, las bañeras junto con los baños públicos han existido desde hace centenares de años y tenían una finalidad muy arraigada a lo social. En cambio, en la actualidad son más las ventajas que rodean a un plato de ducha que a una bañera.

Que la garantía en cuanto a la accesibilidad y seguridad de los platos es un elemento muy diferenciador, facilita las tareas diarias. Con la instalación de un plato de ducha, no solo se mejora el proceso de ducharse a mayores y personas dependientes, sino que también evita golpes o caídas que cualquiera puede sufrir. En cambio, las bañeras se hicieron para sumergirse en ellas no para estar de pie, y bañarse todos los días no es una actividad realista, cómoda, rápida ni medioambientalmente sostenible, por lo que tantos inconvenientes en su uso la están convirtiendo en una herramienta obsoleta.

Entre otros beneficios de los platos se encuentra la limpieza. El proceso de limpiar el cuarto de baño se ve más reducido ya que hay menos superficies, huecos y esquinitas que desinfectar. Además de reducir el tiempo de limpieza del baño, un cambio así cambia totalmente el espacio y diseño del mismo, crea más amplitud pues el plato de ducha al estar al ras del suelo aporta una sensación de que no existe nada en esa zona, a diferencia de las bañeras que debido a su altura crean el efecto contrario.

A parte de que un plato de ducha crea estas comodidades para las personas, también crea beneficios para el medioambiente. Consigue reducir tanto el gasto de agua como de gas en cada ducha ya que la instalación de un plato fomenta duchas más exprés, por lo que se ahorra el tiempo que se hace uso de estos recursos.

Ecoducha cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector por lo que sus conocimientos de los productos y la situación en el mercado les permite ofrecer el mejor precio. La rapidez de actuación influye en el bajo coste de sus servicios. Ofrecen una gran gama de precios acomodados a cada persona, realizan presupuestos personalizados que se pueden consultar de forma gratuita y sin compromiso. También cuenta con distintas formas de financiación que se adaptan a cada individuo pues son conscientes de las difíciles situaciones por las que se ha pasado este ultimo año a causa de la pandemia.

Cada caso particular es diferente, y puede darse la ocasión de realizar una reforma en empresa o local en lugar de en una vivienda, Ecoducha también ofrece esa posibilidad, pues la empresa cuenta con una línea especializada para reformas de baños en hoteles. Cuentan con un gran número de clientes y compañías hoteleras satisfechas con los resultados que avalan sus productos y rápido servicio incluso en los encargos a gran escala. Si es necesario, Ecoducha pone a disposición del cliente algunos ejemplos de su trabajo y sus resultados en su página web tienen disponible este tipo de información que podrás consultar sin problema. Ecoducha confía en la durabilidad y calidad de sus productos por lo que ofrecen dos años de garantía en sus instalaciones y servicios.

Esta empresa española se encuentra siempre en pleno crecimiento y expansión, su público principal se encuentra en la Comunidad de Madrid y en la ciudad de Barcelona, con delegaciones también en el País Vasco, Aragón y Valencia. Ecoducha no solo se limita a las reformas del baño, sino que ha ampliado su producto hacia el sector de las cocinas, donde se realiza una reforma integral de mano de ‘Ecocinas’. Al igual que en el aseo este grupo de profesionales logran los mejores resultados para una cocina y siempre al mejor precio.

Ecoducha S.L. es una corporación española, joven y dinámica de profesionales del sector que solo piensan en el bienestar y en la economía de sus clientes. Si busca una forma rápida y segura de reformar su baño o su cocina, no se lo piense dos veces, Ecoducha ofrece la mejor calidad precio y de mano de los mejores profesionales.

Fuente Comunicae