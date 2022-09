Editorial Letra Minúscula, líder en corrección de textos en español

Un servicio de corrección para escritores de calidad a un gran precio. Cientos de autores de todo el mundo ya lo han probado/COMUNICAE/

Un servicio de corrección para escritores de calidad a un gran precio. Cientos de autores de todo el mundo ya lo han probado

Editorial Letra Minúscula ofrece al mercado el servicio líder en corrección de textos para escritores en español. Ha logrado unir calidad y precio, respetando siempre el estilo del autor.

"Muchos escritores autoeditados no quieren contratar un servicio de corrección porque creen que no lo necesitan. Su libro se publica con faltas de ortografía y eso se traduce en malos comentarios, lo que perjudica notablemente sus ventas. Nunca se debería publicar un texto que no hubiera pasado antes por las manos de un corrector profesional", sostiene Roberto Augusto, fundador de la empresa y autor de la serie de libros bestseller Escritor de éxito.

Otro problema en el mundo de la corrección de textos es la falta de profesionalidad. Algunos freelancers sin experiencia ni conocimientos ofrecen sus servicios a un precio muy económico. Esto acaba con correcciones de mala calidad que luego deben volver a ser revisadas por otro corrector, gastando el autor el doble de lo previsto y retrasando la publicación del libro.

Editorial Letra Minúscula ha conseguido reunir a lo largo de los años un equipo de correctores de primer nivel con gran experiencia en el sector. La empresa siempre revisa el trabajo realizado para asegurar los máximos estándares de calidad garantizando un resultado óptimo.

Muchos autores no quieren contratar a un corrector porque tienen miedo de que les cambien sus textos. "Somos respetuosos con la forma de escribir del autor. Nosotros no hacemos una reescritura del texto, sino una corrección completa para asegurarnos de que el libro no tenga errores", dice Roberto Augusto.

Además, no solo corrigen libros, sino que también hacen corrección de tesis doctorales, tesis de grado o de cualquier otro texto académico. "Algunos de nuestros correctores son profesores universitarios con mucha experiencia y prestigio que están acostumbrados a corregir trabajos académicos, por eso podemos dar este servicio y ofrecer a nuestros clientes un trabajo de gran calidad".

