La educación infantil de calidad consolida su importancia en los Premios Excelencia Educativa

El pasado jueves 17 de marzo, se celebró la VI edición de los Premios Excelencia Educativa en el Auditorio La Nave de Madrid. Este certamen, que premia las mejores prácticas en educación a nivel nacional, es también un reconocimiento al esfuerzo de las escuelas infantiles que ofrecen espacios y proyectos educativos innovadores y de calidad/COMUNICAE/

​Las Escuelas Infantiles Happy Way fueron premiadas en las categorías: “Mejor Centro de Educación Infantil”, “Mejores Instalaciones en Centro de Educación Infantil”, “Mejor Innovación en Centro de Educación Infantil” con una distinción honorífica adicional de la organización como "Mejor Centro de Educación Infantil".

La VI edición de los Premios Excelencia Educativa, que ha reivindicado el papel de la educación como camino a la paz, galardonaron las Escuelas Infantiles Happy Way en las categorías “Mejor Centro de Educación Infantil”, “Mejores Instalaciones en Centro de Educación Infantil”, “Mejor Innovación en Centro de Educación Infantil” y con una distinción honorífica adicional de la organización como "Mejor Centro de Educación Infantil". “En la etapa de 0 a 3 años tiene lugar el despertar intelectual, social, emocional y motriz de nuestros hijos. Estos 3 años marcan su futuro. Los premios que hemos recibido son un reconocimiento a la educación infantil especializada y de calidad” explica María Pacheco, directora general de las Escuelas Infantiles Happy Way.

Los Premios Excelencia Educativa, promovidos por Gala Acción Social en colaboración con la Asociación Española de Escuelas de Negocios (AEEN), son el certamen más prestigioso de la educación y tienen como objetivo recompensar aquellos centros y personalidades del sector de la educación que han aportado mayor valor añadido gracias a sus prácticas docentes y a su preocupación por la evolución positiva del sector.

Las escuelas infantiles son fundamentales dentro del sector de la educación. Los aprendizajes realizados en las edades más tempranas tienen un impacto directo en las capacidades de los niños. “El futuro de nuestros hijos está en juego, la educación infantil de calidad debería ser un aspecto irrenunciable en una sociedad avanzada. Contar con un proyecto innovador, unas instalaciones diseñadas específicamente para las necesidades de los niños en la etapa de 0 a 3 años y un equipo de profesionales titulados y con vocación para la educación en estas edades es algo fundamental para nuestras escuelas. Recibir estos premios por segundo año nos honra y avala la trayectoria de Happy Way” señala Pacheco. Las escuelas infantiles también juegan un papel fundamental en la conciliación familiar, por ello es importante que, más allá del programa educativo, trabajen para ofrecer servicios que favorezcan dicha conciliación. “En Happy Way hemos desarrollado nuevos servicios que facilitan la conciliación y nos apoyamos en las nuevas tecnologías para que madres y padres puedan participar en el día a día de sus hijos a pesar del trabajo, los horarios o la distancia” concluye María Pacheco.

Happy Way nació en 2009 con la misión de crear un espacio de confianza dónde la educación, la transparencia, el respeto a los niños, la innovación, el acompañamiento a las familias y la conciliación familiar fueran la base de todo. Actualmente, cuenta con cinco escuelas de educación infantil excepcionales en Sant Cugat y Barcelona (Sant Gervasi, Turó Park, Les Corts y Poblenou). Su proyecto educativo trilingüe es único y se alimenta a través de diferentes disciplinas pedagógicas. A través del juego, la experimentación, la ciencia, el arte, la naturaleza, la música y el deporte, sus educadoras tituladas trabajan las capacidades emocionales, intelectuales y psicomotrices de los niños, respetando su ritmo evolutivo. El proyecto se complementa con la enseñanza de hábitos personales positivos para desarrollar su seguridad, autoestima y empatía.

Reconocimientos: Mob App Awards Smau Milano por su innovación tecnológica - Premio Asociación de Mujeres Directivas, Empresarias y Profesionales a la creatividad empresarial - Sello Excelencia Erasmus In School de Erasmus + Programme of the European Union - Premios Excelencia Educativa 2021 a la Mejor escuela infantil con inglés y al Mejor proyecto educativo con inglés - Premios Excelencia Educativa 2022 al Mejor Centro de Educación Infantil, Mejores Instalaciones en Centro de Educación Infantil, Mejor Innovación en Centro de Educación Infantil y distinción honorífica adicional de la organización como "Mejor Centro de Educación Infantil"

Fuente Comunicae