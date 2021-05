EEUU y Alemania responden al avance chino sobre la movilidad de autos eléctricos

Neutrino Energy prepara una nueva tecnología en la movilidad eléctrica y lo presentará muy pronto al mundo, el extraordinario Car Pi/COMUNICAE/

Las pick up son las reinas de las carreteras en el mercado americano y FORD tiene en el podio hace 39 años a la pick up más vendida de EEUU la poderosa F150. Este año el gigante de Detroit quiere dar la talla con la F150 lightning su primer pick up eléctrica y ésta trae un arsenal de ingeniería para estar a la altura de reemplazar a la F150 con motor de combustible. FORD apunta a un modelo conservador en cuanto a diseño, pero por dentro y técnicamente todo cambia, desde un doble motor eléctrico que impulsa los trenes traseros y delanteros lo que le permite una tracción 4x4 en su versión más potente, hay dos versiones una denominada Standard Range con 350 kilómetros de autonomía para ser usado en forma intensiva en ciudades o cercanías. En su versión más potente denominada Extended Range de 480 kilómetros de autonomía total, más una próxima versión que estará en 700 kilómetros de autonomía con baterías Koreanas de Samsung & LG.

La versión Standard Range tiene una potencia de 432 CV mientras que la Extended Range cuenta con 571 CV con un par motor de 1051 NM lo cual la convierte en una real bestia de carga. Otro dato impresionante en esta pick up es su increíble aceleración de 0 a 100 en tan sólo 4 segundos, un verdadero misil en la carretera. Respecto al tiempo de carga se prevee unos 45 minutos para cargarla a un 90%. La F150 también podrá utilizarse como estación de recarga de herramientas eléctricas cuando se encuentre en lugares donde no haya energía eléctrica de red. Además de poder dar luz eléctrica a una casa en caso de que haya corte de luz. La carga en su cajuela será de 950 kilos máximo. La capacidad de remolque es de 3470 kilogramos en la versión Standard mientras que en la Extended será posible arrastrar un remolque de 4700 kilogramos.

El maletero se encuentra en la trompa de la gran pick up ya que por su diseño e ingeniería no tiene el enorme motor que traen los modelos impulsadas por motores de combustión interna y en ése espacio se ha colocado un enorme maletero con una capacidad de 400 litros suficientes para albergar todo tipo de objetos y maletas para un viaje. La F150 cuenta con varios enchufes para dar energía a los aparatos eléctricos que necesitan recargarse lo cual es un gran acierto para estos tiempos.

Incluso dentro del maletero hay enchufes de 220volt más 2 puertos de carga USB para enchufar un refrigerador si se quiere, además el maletero es totalmente hermético y puede incluso albergar líquidos sin derramar su contenido. Respecto a las características técnicas de a bordo cuenta con co-pilot y ayudas para el estacionamiento, frenada de emergencia en caso de colisión con peatones, cámaras 360* para control de circulación, conexión a Internet, pantalla de 21 pulgadas en el panel central y todo tipo de regulación de temperatura del habitáculo.

De esta forma Ford se prepara para la nueva generación de vehículos eléctricos que son un boom en la transformación del parque automotor mundial.

Alemania prepara una nueva tecnología

De la mano de la ingeniería Alemana y en asociación con la tecnología India se están desarrollando en éstos momentos los preparativos para dar a conocer al mundo el primer automóvil totalmente ecológico y sostenible impulsado únicamente por energía de Neutrinos.

Se trata del primer automóvil que puede circular gracias a la energía que desprenden los NEUTRINOS, en pocas palabras será un hito importante este cambio de tecnología en la historia del automóvil. A tal efecto se han firmado acuerdos de cooperación entre los países de India y Alemania mediante las firmas NEUTRINO ENERGY GROUP de Berlín Alemania y el prestigioso instituto C-MET de Pune India lo que representa el primer paso para la construcción del CAR PI.

El CEO del Neutrino Energy Group el Dr Holger Thorsten Shubart y el Dr Vijay Bhaktar representante del grupo C-MET de Pune India estrecharon sus manos en el último encuentro y firmaron ambos un memorándum que une ambas compañías de avanzada para la investigación, gestión, desarrollo y fabricación del fantástico CAR PI. Los más prestigiosos físicos y matemáticos indios reunidos en el centro de Investigación de materiales eléctricos y tecnológicos C-MET son los socios estratégicos e idóneos para la construcción de los nanomateriales necesarios para la ingeniería que requiere el CAR PI. Sumado a la tecnología e ingeniería de vanguardia del instituto Neutrino Energy Group dueños de las patentes de energía de Neutrinos podrán hacer realidad en el corto plazo la construcción del CAR PI. Dicho automóvil no tendrá la dificultad que existe hoy día con los automóviles eléctricos de ser enchufados a una red eléctrica convencional para recargar sus baterías.

La principal característica que posee el CAR PI es que tiene la particularidad de funcionar con la energía que proviene de los NEUTRINOS que están disponibles en cualquier momento y lugar para dar energía infinita y constante ya sea circulando o bien estando el automóvil aparcado. La energía de Neutrinos está constantemente llegando a el planeta en forma de energía inagotable producto de la fusión nuclear del sol la estrella y también de todo el sistema galáctico.

Los NEUTRINOS son pequeñas partículas menores a un neutrón y están presentes en todo la vía láctea en forma de energía cósmica junto con otro tipo de radiación como ser rayos ultravioleta, rayos gamma etc. Estas pequeñas partículas son producto del comienzo del universo en el big bang donde salieron despedidas por las inmensas presiones de tal estallido, también cada estrella es capaz de producir infinitas cantidades de Neutrinos en la fusión nuclear que se desprenden de esa actividad.

Los NEUTRINOS se dividen el tres tipos o sabores, Neutrino electrónico, Neutrino muónico y Neutrino tauónico, hace poco tiempo se ha demostrado que poseen masa y por lo tanto son capaces mediante tecnología de nanomateriales de producir electricidad. El paso de los NEUTRINOS por celdas especiales hechas de grafeno dopado y Kevlar producen vibraciones subatómicas capaces de generar electricidad mediante el uso de capacitores y generadores, esta electricidad es almacenada en modernas baterías de estado sólido de última generación y éstas baterías a su vez son las que le proporcionan la electricidad necesaria para alimentar los motores eléctricos que dan vida al CAR PI. El CAR PI será íntegramente fabricado en paneles de grafeno dopado con nanotecnología, tanto su carrocería como el chasis serán hechos con ése material y por lo tanto toda su estructura tendrá la capacidad de generar la energía necesaria para mover el CAR PI.

Si bien la carrera de la transformación del parque automotor eléctrico mundial tiene varios protagonistas sin duda el CAR PI del Neutrino Energy Group y el C-MET será el que marque la vanguardia en cuanto a energía renovable, limpia e infinita. Sin duda el mundo está a punto de dar un salto al futuro de la mano del CAR PI.

Daniel A López

