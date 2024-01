EIGHT & ARGÔT muestra su calzado con personalidad y de creación artesanal en su nueva web gracias al Kit Digital

EIGHT & ARGÔT, la reconocida marca made in Spain que abraza la elaboración artesanal y responsable, ha dado un paso significativo hacia el futuro al estrenar su nueva plataforma digital, gracias a los Next Generation/COMUNICAE/

EIGHT & ARGÔT, la reconocida marca made in Spain que abraza la elaboración artesanal y responsable, ha dado un paso significativo hacia el futuro al estrenar su nueva plataforma digital, gracias a los Next Generation

EIGHT & ARGÔT se enorgullece de elaborar su calzado en talleres artesanos españoles, respaldando la fabricación tradicional como un estándar de calidad y maestría. La pasión creativa impregna cada par de zapatos, demostrando que cuando algo está hecho con amor, habilidad y maestría, deja de ser simplemente calzado para convertirse en una obra de arte. Con un lenguaje propio inspirado en lo vintage y un espíritu mediterráneo, la marca se destaca por crear calzado que no solo es una expresión de estilo, sino también una declaración de individualidad.

Desde oxfords y derbies hasta botines y slippers, la marca presenta una gama versátil de opciones que fusionan lo clásico con lo contemporáneo, proponiendo colecciones que reflejan la filosofía de crear piezas únicas que cuentan historias y se convierten en el punto focal de cualquier conjunto. Gracias al reciente lanzamiento de su nueva web, EIGHT & ARGÔT ha adoptado las últimas herramientas digitales para ofrecer a sus clientes una experiencia de compra más intuitiva y envolvente. Este emocionante paso ha sido posible gracias al uso del innovador Kit Digital, una herramienta que permite a la marca expandir su presencia en línea y llegar a una audiencia más amplia.

EIGHT & ARGÔT no solo es una marca de calzado, sino un universo para mujeres que se destacan de las modas convencionales. Estas mujeres, que reflejan una personalidad fuerte y vital, encuentran en la marca una expresión de elegancia clásica con un toque actual y cosmopolita. Para aquellos que desean experimentar de primera mano la calidad y el estilo de EIGHT & ARGÔT, la marca invita a visitar su ARTElier y showroom, un singular espacio donde el arte del calzado cobra vida. Además, la marca está siempre en movimiento, participando en eventos y pop-up stores para conectar con diferentes audiencias y compartir su pasión por el calzado artesanal.

Desde sus inicios como EIGHT & OCTOBER en 2016 hasta la reciente transformación como EIGHT & ARGÔT en 2023, la marca ha mantenido una visión clara: ser esencia, no solo apariencia. Con la voluntad de permanecer fieles a sus valores y estilo, EIGHT & ARGÔT se embarca en una nueva etapa, reinventando clásicos atemporales y creando un lenguaje creativo único a través del calzado.

https://eightandargot.com/

