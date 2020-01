Electrolux España, décimo año como Top Employer

Electrolux España ha recibido la certificación Top Employers 2020, convirtiéndose así, en el décimo año consecutivo que es reconocida por sus excelentes condiciones de trabajo. Además, el Grupo ha sido certificado con el sello azul como Top Employer Europe 2020, por segundo año. Diez años trabajando como dice su misión, Shape living for the better, a sus clientes pero principalmente a las personas que trabajan en la compañía/COMUNICAE/

Electrolux España ha recibido la certificación Top Employers 2020, convirtiéndose así, en el décimo año consecutivo que es reconocida por sus excelentes condiciones de trabajo. Además, el Grupo ha sido certificado con el sello azul como Top Employer Europe 2020, por segundo año. Diez años trabajando como dice su misión, Shape living for the better, a sus clientes pero principalmente a las personas que trabajan en la compañía

Un año más, Electrolux España ha sido oficialmente certificada por Top Employer por las excelentes condiciones laborales que ofrece a sus empleados, las cuales les permiten desarrollar todo su talento. Este certificado reconoce las óptimas políticas de empleo llevadas a cabo por la empresa para cuidar el entorno laboral.

Para el Grupo Electrolux todo el tema de RRHH es clave, como demuestra su herencia nórdica. En concreto, han apostado por tener una dirección general de Iberia con paridad -mitad hombres y mitad mujeres- 50% españoles y 50% de otras nacionalidades, desarrollan medidas de conciliación a la carta, programas de mentoring, programas de rotación local e internacional de entre una semana y un año de duración, cuidado de los empleados con prácticas como masajes y yoga, etc. Su índice rotación es realmente bajo y el 94% de los empleados de Electrolux España opina en 2019 que las mayores fortalezas de su responsable directo son: el trato respetuoso que existe y el apoyo recibido a la hora de asumir responsabilidades y actuar.

“Estamos orgullosos de recibir nuevamente esta certificación que garantiza que ponemos a nuestros empleados en el centro de la organización. Apostamos por ofrecer las mejores condiciones que ayuden a nuestros empleados a desarrollarse, tanto profesional como personalmente. Desde Electrolux cuidamos el ambiente empresarial y somos conscientes de que el salario emocional, es el pilar fundamental en la gestión del talento” afirma Mayte Gómez, directora de RRHH de Electrolux Iberia.

La encuesta de mejores prácticas de RR.HH. contiene más de 100 preguntas que abarcan 600 prácticas de ‘Desarrollo del personal’ distribuidas en 10 temas: Estrategia de talento, Planificación de la fuerza de trabajo, Adquisición de talento, Onboarding, Aprendizaje y desarrollo, Gestión del rendimiento, Desarrollo de liderazgo, Gestión de carrera y sucesión, Compensación y beneficios y Cultura.

El programa de certificación global del Top Employers Institute ha certificado y reconocido a más de 1.600 Top Employers de 119 países/regiones pertenecientes a los cinco continentes.

