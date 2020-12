Empleabilidad sostenible para la reinvención profesional en tiempos inciertos

EAE Business School organizó un EAE On Sesion para profundizar en las claves de la reinvención profesional/COMUNICAE/

EAE Business School organizó un EAE On Sesion para profundizar en las claves de la reinvención profesional

En el marco de EAE On sesion, EAE Business School organizó una sesión online en la que se profundizó en el concepto y el entorno necesario para “una empleabilidad sostenible” como clave para la reinvención profesional, una actitud constante en el mercado profesional actual y de futuro. La sesión estuvo moderada por Pilar Llácer, profesora y directora de investigación del Work of the Future Centre de EAE Business School. Llácer arrancó el encuentro animando a la audiencia a ser capaz “de ver dónde está el empleo y, desde allí, orientar todas las capacidades, funciones y competencias a nuestra área de trabajo”.

Gloria Lomana, presidenta de 50&50 GL, alentó a seguir luchando para conseguir “la corresponsabilidad laboral y personal”, ya que de lo contrario conlleva “trabajos más precarios y menos promoción profesional" para la mujer. Asimismo, destacó la ventaja de la mujer en la gestión de las emociones. “Siempre se decía que las emociones eran la debilidad de la mujer y ahora son su gran fortaleza: la empatía, su forma de comunicar o su cercanía son una oportunidad. Las soft skills son imprescindibles en una empresa”, señaló Lomana.

El vicepresidente de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios – Ceaje, Antonio Magraner, señaló "que tenemos un problema estructural en cuanto al mercado laboral, incluso en una época de bonanza no tenemos datos positivos”. Sin embargo, Magraner destacó que el trabajo por cuenta propia sea “una alternativa real” y la importancia de “las alianzas publico privadas”.

En esta línea, Federico Buyolo García, director adjunto del Gabinete del Ministerio de Educación y Formación Profesional, defendió una “una educación por competencias” y “liderar para saber impactar”. “Somos completamente híbridos: distintos sectores, ámbitos, talentos, creatividad y liderazgo fundamentales. Construir una sociedad de valores y creer en ello”, agregó.

Por su parte, Angel Sáenz de Cenzano, country manager de LinkedIn para España y Portugal, hizo referencia a la actual situación como consecuencia de la Covid- 19, en la que se ha reducido “el concepto antiguo del presencialismo laboral que impactaba mucho en la no corresponabilidad”. Sáenz de Cenzano indicó que el 40% de los de las empresas serán externos en 2024. “Los ciclos son más cortos, hay más cambios, generan más oportunidades, aunque con más riesgo, por el que el contexto de la reinvención profesional es muy importante”, apuntó.

Por último, Manuel Pimentel, Counsel BakerMckenzie, recordó también que la reinvención debe de ser “constante” para adaptarte a la demanda. “Es más difícil cuando tienen una edad, el ciclo se acorta, hay miedo”, dijo.

Aquí se puede visualizar la sesión

El vídeo del día Spotify resetea las contraseñas de los usuarios tras detectar una filtración de datos.

Fuente Comunicae