Una empresa española presenta una innovación para el tratamiento de ahogo e inflamación de los pulmones

Los efectos de ahogo y cierre de las vías aéreas que provoca el Virus Covid-19 cuando accede al aparato respiratorio de un infectado pueden ser solucionados. Estos síntomas son consecuencia del empeoramiento que produce la vasoconstricción circulatoria en los alveolos pulmonares y que da como consecuencia la disnea y la falta de capacidad respiratoria que es, en consecuencia, el espacio previo al colapso pulmonar y a la muerte. Estos efectos son parecidos a los del asma, donde también hay una vasoconstricción circulatoria y un espasmo alveolar. Sin embargo, estos síntomas en el tratamiento del asma han demostrado que pueden ser solucionados con un dispositivo de medicina física, un equipo de Tecarterapia de Alta Potencia o Diatermia, que una empresa española ha inventado y ha certificado para su tratamiento específico en el aparato respiratorio. Esta empresa está ubicada en Barcelona, España, y acumula experiencia en este ámbito.



Pilar Sánchez, CEO de Capenergy, afirma: "Mejorar la microcirculación pulmonar es sencillo y se puede conseguir en 15 minutos. No es necesario utilizar fármacos para lograrlo. Nuestra tecnología de diatermia consigue realizar una llamada circulatoria a los pulmones que reduce la inflamación, mejora la entrada y salida de aire, y evita que la enfermedad vaya a más. Sólo es necesario aplicar unos accesorios sobre el tórax del paciente y darle un mando de seguridad para que controle la sensación térmica que va a percibir".



Esta tecnología estimula al cuerpo a generar un aumento de temperatura que no sólo va a ayudar a respirar mejor y mejorar el espasmo en el bronquio, sino además aumentará la capacidad de defensa del organismo, ya que apoya el proceso natural del sistema inmunológico. "Lo mejor de todo es que no tienen efectos secundarios negativos, por lo que el riesgo es mínimo frente a los importantes beneficios que puede ofrecer", comenta Pilar Sánchez. "Por este motivo, es importante que cualquiera que esté sufriendo disnea o falta de capacidad para respirar sepa que existe un tratamiento eficaz, más allá de los fármacos. Incluso para aquellos pacientes que han padecido una infección vírica respiratoria, como el coronavirus, y que sufrirán una reducción de su capacidad pulmonar de entre un 20 y un 30% cuando superen la enfermedad". Es por ello, que es una luz de esperanza tanto para los pacientes que estén cursando en estos momentos una infección vírica, como para aquellos que la superen y necesiten recuperar su función pulmonar debilitada. Esta tecnología es un dispositivo médico con Certificado Médico CE 1639, ISO 13485, y 8 premios en su palmarés.

