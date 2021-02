La empresa murciana Piscinas Lass premiada con el Best of Houzz Diseño 2021

Houzz, la plataforma online líder en diseño y renovación del hogar, ha otorgado el premio Best of Houzz - Diseño a la empresa murciana Piscinas Lass. Elegidos por los millones de particulares que conforman la comunidad de Houzz, de entre los más de 2,5 millones de empresas del sector de la construcción, el diseño y la renovación residencial/COMUNICAE/

El premio Best of Houzz se otorga anualmente, los ganadores de la categoría Diseño reciben el galardón por ser los profesionales con los proyectos mejor valorados y populares entre la comunidad de Houzz. En reconocimiento al compromiso de ofrecer siempre un servicio excelente a sus clientes, Houzz coloca una insignia identificativa Best Of Houzz 2021.

“Los premios Best Of Houzz son un símbolo de confianza y credibilidad para los profesionales del hogar en España y en todo el mundo, y estamos muy contentos de homenajear a los ganadores de este año", dice Liza Hausman, vicepresidenta de Industry Marketing en Houzz. “La pandemia de la COVID-19 ha recalcado la importancia de sentirse seguro en casa antes de recibir la visita de un profesional del hogar y, en este sentido, los profesionales con la insignia Best of Houzz son sinónimo de negocios que ofrecen un servicio de confianza".

Piscinas LASS nació hace 17 años en la ciudad de Murcia y es una de las empresas de referencia del sector en España. Desde 2015 realizan piscinas personalizadas haciendo exclusivos cada uno de sus proyectos. El propósito de Piscinas Lass siempre ha sido aportar a sus clientes espacios únicos dónde poder vivir momentos inolvidables. Sus creaciones se realizan según las necesidades y gustos de los clientes por esto sus piscinas son únicas y exclusivas.

Además de este premio, Piscinas Lass también ha conseguido la Medalla de oro europea al mérito en el trabajo en 2018, máxima distinción otorgada por la asociación europea de economía y competitividad así como los premios Best of Houzz Diseño en 2017, 2018, 2020 y Best of Houzz Servicio en 2018 y 2020.

