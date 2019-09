Toledo, la ciudad imperial que conquista corazones

Poco o nada importa como uno se refiera a ella, pues tanto “la ciudad imperial” como “la ciudad de las tres culturas” hacen referencia a un mismo lugar, Toledo, sede principal de la corte de Carlos I, y lugar elegido durante siglos por cristianos, judíos y musulmanes. Y es que, “algo especial a de tener Toledo para que cristianos, judíos y musulmanes eligieran este enclave para instalarse. Y probablemente por esas y otras razones, hoy un enorme número de personas eligen esta ciudad castellanomanchega para vivir.

Toledo es una ciudad única que cautiva, de eso no cabe duda” comentan desde Toledo Look and Find, especialistas en gestión de ventas y alquileres de inmuebles en la zona.

Y es que, está más que claro, acudir a Toledo en cualquier época del año es encontrarse con escasos aparcamientos e incontables autobuses cargados de turistas que deciden dedicar un día a conocer este insólito lugar en el que las construcciones cristianas se entremezclan con las judías y las musulmanas, dotando a la ciudad de iglesias, sinagogas y mezquitas, así como de otras construcciones arquitectónicas que poco o nada tienen que ver con la religión.

Recorrer las callejuelas de esta ciudad, Patrimonio de la Humanidad desde 1986, en busca de la mejor espada y el más rico mazapán es tarea obligada para todo buen turista que se precie.

Pero, tal y como indican desde Toledo Look and Find “los turistas se concentran fundamentalmente en el distrito del Casco Histórico, constituido por los barrios de la zona interior delimitada por las murallas del casco histórico de Toledo, Antequeruela-Covachuela, la zona de Cigarrales y el Cerro de Palos, San Martín y Azucaica y la Urbanización Casa de Campo. En ellos, es complicado, aunque no imposible, encontrar un lugar en el que instalarse”.

“No obstante, Toledo está formado además de por el distrito del Casco Histórico por otros tres distritos, el de Santa Bárbara que también se encuentra dentro del antiguo recinto amurallado, el de Santa María de Benquerencia y el distrito Centro-Norte, en estos dos últimos las opciones de encontrar el inmueble deseado se multiplican, ya que algunos están formados por distintos barrios y urbanizaciones”.

Por su misticismo, su gastronomía, su riqueza cultural, su inigualable belleza, por una y mil razones la ciudad imperial conquista corazones.